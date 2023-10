Fani Motörhead będą w niebie! To coś wyjątkowego na 40-lecie

Miłośnicy muzyki mają powody do świętowania, bo dziś specjalne wydanie promuje świetny utwór „One Track Mind (Live at Hull City Hall)”, a do tego warto jeszcze zaznaczyć, że oczywiście znajdzie się właśnie w tym wydaniu (na drugiej, dodatkowej płycie z nigdy nie wydanym koncertem z 1983 roku).

Oglądaj

„Another Perfect Day” i kontrowersje

Skorzystajmy z okazji do przypomnienia, że w 1983 roku Motörhead wrzuciło na rynek szósty studyjny album „Another Perfect Day”, lecz można powiedzieć, iż towarzyszyły temu szczególne okoliczności. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że odbiór mógł wtedy zostać zaburzony przez wieści o rozpadzie klasycznego składu grupy.

Eddie „Fast” Clarke odszedł z Motörhead, co wiązało się z tym, że na jego miejsce wkroczył gitarzysta Brian Robertson. Ludzie reagują na takie rzeczy w różny sposób, bo czasem nie ma to dla nich aż takiego znaczenia, innym razem będzie to spory szok, który wpłynie na odbiór nowego albumu. W końcu jeśli zmieni się brzmienie grupy, to w niektórych przypadkach będzie to ciężko zignorować. Sam Lemmy określił muzykę Motörhead z ery „Another Perfect Day” jako „musicalową”.

W informacji prasowej możemy przeczytać, że po kilku dekadach płyta zasługuje na ponowne przesłuchanie, a kluczowe w tym wszystkim jest właśnie to, iż będzie to w oderwaniu od kontekstu ówczesnej kontrowersji.

Wersje deluxe (2CD i 3LP) wzbogacone będą o nigdy niepublikowany koncert Motörhead z 1983 roku, do płyt dołączona będzie pokaźna książeczka z historią powstania albumu i wieloma niepublikowanymi zdjęciami, a na CD i w digitalu znajdą się ponadto utwory bonusowe: m.in niepublikowane wersje demo nagrań z płyty.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!