Nowe informacje ws. stanu zdrowia Kazika. „Nieco obolały po zabiegu”

Kazik niedawno trafił do szpitala. Kult został zmuszony do odwołania koncertów. Teraz podano najnowsze informacje na temat stanu zdrowia muzyka

Trasa Pomarańczowa 2023, w którą Kult wyruszył 7 października, rozpoczęła się występem w Londynie. Następnie koncerty miały odbyć się w Hamburgu oraz Berlinie i dopiero po nich zespół miał zawitać do Polski. Niestety plany pokrzyżowało zdrowie Staszewskiego. W czwartek 12 października na facebookowym koncie zespołu poinformowano o dwóch odwołanych koncertach. Powodem była hospitalizacja wokalisty. Mimo przykrych wydarzeń, w piątek odbyła się premiera najnowszego singla Kultu „Na łódce w Oslo”.

Utwór „Na łódce w Oslo” został bardzo dobrze przyjęty. Nic dziwnego, bo to prawdziwa gratka dla fanów rockowego grania i zespołu Kult. Oprócz mocnego brzmienia gitar, perkusji i dynamicznego wokalu, fani znów będą mogli posłuchać odważnych tekstów Kazika. Choć fani cieszą się nowym utworem, to jednak nie daje im spokoju stan zdrowia wokalisty. Na facebookowym profilu zespołu Kult, członkowie grupy wyrazili nadzieję na szybki powrót muzyka do zdrowia. Podali również, że jego stan zdrowia jest stabilny. Powód hospitalizacji pozostawał nieznany.

Jaki jest stan zdrowia Kazika? Dziennikarz podał nowe informacje

Jak się czuje Kazik i jaki był powód hospitalizacji? Nowe informacje na temat stanu zdrowia wokalisty pojawiły się na profilu dziennikarza Roberta Mazurka na platformie X. Zamieścił wpis, z którego wynika, że Kazik jest już w domu, gdzie dochodzi do siebie po zabiegu. Wpis w sieci pojawił się 15 października.

A tymczasem pan Kazimierz Staszewski, pieśniarz, już w domu. Nieco obolały po zabiegu, ale trzyma się dobrze. Śpiewa, tańczy, recytuje

