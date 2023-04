Anthrax kolejnym zespołem, który odwołuje europejską trasę przez problemy logistyczne

Anthrax to kolejny amerykański zespół, który zrezygnował z trasy koncertowej po Europie - i to drugi rok z rzędu.

Anthrax znów odwołał koncerty po Europie

Fani thrashowego zespołu Anthrax muszą się wstrzymać z ekscytacją - kolejny rok z rzędu grupa odwołała swoje koncerty w Europie. W 2022 roku metalowcy mieli problemy logistyczne i budżetowe, a teraz powody są właściwie takie same - zespół poinformował, że ponownie musi anulować swoje imprezy.

Jak poinformował zespół w swoim oświadczeniu:

Do naszych wszystkich przyjaciół w Europie... Ze względu na serię logistycznych i organizacyjnych problemów nie będziemy w stanie zagrać w Europie koncertów i festiwali. Jesteśmy bardzo rozczarowani takim obrotem zdarzeń, ale chcemy, żebyście wiedzieli, że solidna - i znacznie opóźniona - europejska trasa jest dla nas priorytetem.

Zespół zapowiedział również, że ma "sporo ekscytujących wiadomości" w przyszłości - część z nich będzie najprawdopodobniej dotyczyła nowego albumu. Jak pisze Metal Injection, Anthrax wszedł niedawno do studia, co oznacza, że jeszcze w 2023 roku (może we wczesnym 2024) usłyszymy nową muzykę od legendarnej grupy.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to drugi rok z rzędu, kiedy Anthrax jest zmuszony do odwołania swojej trasy - jak w 2022 roku tłumaczył basista Frank Bello, koszt wyjazdu do Europy okazał się być wówczas trzykrotnie wyższy, niż się spodziewali:

Przysięgam - wszystko związane z budżetami jest teraz totalnie szalone. Liczyliśmy wszystko w 2021 roku, ale z wiadomych przyczyn te liczby nagle wzrosły. I to trzykrotnie!

Bello wyjaśnił, że zespół popadłby w mocny dług, a nawet promotorzy odradzali im europejskiej trasy i skończyło się tylko wyjazdem do Wielkiej Brytanii.