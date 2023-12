Artur Rojek rusza w trasę! Znamy daty i miejsca koncertów

Artur Rojek idzie jak burza! W związku z tym fani dobrej muzyki mają powody do wielkiej radości. Znamy daty i miejsca koncertów.

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, po fantastycznie przyjętym koncercie „Ostatni Kundel” w NOSPR, Artur Rojek nie zwalnia tempa i daje nam odrobinę więcej… czyli nową trasę koncertową. Wiosną 2024 roku Rojek odwiedzi Poznań (20 kwietnia, Sala Ziemi), Wrocław (5 maja Narodowe Forum Muzyki), Kraków (12 maja, ICE Kraków) i Warszawę (13 maja, Teatr Muzyczny Roma). Sprzedaż biletów na wiosenną trasę rusza 14 grudnia o godzinie 12:00.

Artur Rojek się rozkręca!

Za nami koncert zamykający promocję ostatniego solowego albumu Artura Rojka – „Kundel”. W imponujących przestrzeniach katowickiego NOSPR-u artysta wykonał wszystkie najważniejsze utwory z krążka. Na scenie towarzyszyli mu liczni goście – Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Szroeder, Trebunie-Tutki, bracia Kasperczyk, Kaśka Sochacka oraz Jann. Wydarzenie było olbrzymim sukcesem – nie tylko błyskawicznie się wyprzedało, ale także spotkało się z dużym entuzjazmem publiczności, która śpiewała wszystkie piosenki i doskonale się bawiła.

Po premierze najnowszego singla – „Odrobinę więcej” Artur Rojek zapowiada wiosenną trasę koncertową pod tym samym tytułem. Artysta odwiedzi Poznań (20 kwietnia, Sala Ziemi), Wrocław (5 maja Narodowe Forum Muzyki), Kraków (12 maja, ICE Kraków) i Warszawę (13 maja, Teatr Muzyczny Roma). W salach koncertowych podczas trasy nie zabraknie klasyków, ale będzie można także usłyszeć premierowe wykonania utworów z płyty, nad którą właśnie pracuje. Rojkowi, podobnie jak w NOSPR, towarzyszyć też będą wyjątkowi goście, których nazwiska poznamy bliżej startu trasy.

Wydany niespełna dwa tygodnie temu utwór „Odrobinę więcej” jest niejako zwiastunem wiosennej trasy. Singiel został wydany po prawie rocznej przerwie wydawniczej. Utwór powstał we współpracy z francuskim DJ’em i producentem – Myd’em, który ma na koncie kolaboracje z Mac Demarco oraz JAWNY, a o remixy swoich utworów poprosili go między innymi Dua Lipa, Major Lazer czy Two Door Cinema Club.

Sprzedaż biletów na wiosenną trasę rusza 14 grudnia o godzinie 12:00 na ebilet.pl, a podczas trasy artysta odwiedzi cztery miasta:

20 kwietnia – Poznań, Sala Ziemi

5 maja – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

12 maja – Kraków, ICE Kraków

13 maja – Teatr Muzyczny Roma

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

