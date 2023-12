Już jest! Posłuchaj nowego utworu Guns N’ Roses [AUDIO]

Do sieci trafił nowy utwór legendarnego zespołu Guns N’ Roses. Kawałek już został zagrany na żywo.

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów zespołu Guns N’ Roses. Do sieci i do streamingu trafił nowy utwór zatytułowany „The General”. Piosenka razem z opublikowanym kilka miesięcy wcześniej „Perhaps” trafi na winylowy singiel.

Guns N’ Roses z nowym utworem

Już dzisiaj możemy cieszyć się kolejną nowością od grupy Guns N’ Roses. W sierpniu do sieci trafił utwór „Perhaps”, teraz premierę ma kolejny utwór. „The General” postał w czasie sesji nagraniowych do albumu „Chinese Democracy”. W tym roku mija 15 lat od wydania albumu. „The General” został jednak ukończony przez aktualny skład zespołu z udziałem Slasha i Duffa McKagana. Utwór został wykonany na żywo po raz pierwszy miesiąc temu, podczas koncertu w Los Angeles. Utwór w sieci opublikowano 8 grudnia.

Co z nowym albumem Guns N’ Roses?

Patrząc na nowości od zespołu, wielu fanów liczy na nowy album. Jakie są na to szanse? Wiele wskazuje, że bardzo duże. Słuchacze na ten moment czekają już 15 lat. W wywiadzie dla „Teraz Rocka” Duff McKagan zdradził, że zespół pracuje nad nowym krążkiem.

Axl jest w szczytowej formie, Slash też jest w szczytowej formie. Nasza trójka ma się bardzo dobrze. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, myślę, że stworzymy nasz najlepszy album - mówił.

W ubiegłym roku, podczas jednego z wywiadów również Slash zdradził, że w najbliższych miesiącach muzycy planują zabrać się za nagrywanie albumu. Chodziło raczej o zrobienie nowej wersji dobrze znanych już kawałków, niemniej jednak czujni fani znaleźli dowody na to, że zespół nagra także nowe kawałki. Również Tom Mayhue, techniczny grupy po jednym z koncertów miał powiedzieć fanom, że mają sporą ilość nagranych nowych rzeczy.

Oglądaj Posłuchaj najnowszego utworu Guns N' Roses

Źródło: Antyradio/Teraz Rock/YouTube

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!