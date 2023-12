Znamy cztery kolejne gwiazdy 32. Finału WOŚP!

Poznaliśmy kolejne gwiazdy, jakie dołączyły do line-upu koncertu z okazji 32. Finału WOŚP w Warszawie. Oto one!

Wielkimi krokami zbliża się 32. Finał WOŚP. Koncert w Warszawie odbędzie się 28 stycznia 2024 roku, a zagrają na nim prawdziwe gwiazdy. Jurek Owsiak ogłosił kolejnych artystów, którzy wystąpią na wielkim finale. Do wcześniej zapowiedzianych artystów dołączają BOKKA, Golden Life, Lordofon oraz Booze & Glory.

BOKKA – tajemnica sceny alternatywnej

BOKKA to fenomen polskiej sceny muzycznej, który zadebiutował w 2013 roku utworem "Town Of Strangers". Ich maski skrywają twarze, ale nie talent, który szybko zdobył uznanie na arenie międzynarodowej. Po licznych sukcesach na festiwalach w Europie zespół nadal zachwyca swoim unikalnym brzmieniem i tajemniczym wizerunkiem. Elektryzujące dźwięki zachwyciły Najpiękniejszą Publiczność Świata na Pol'and'Rock Festival, na którym prezentowała się dwukrotnie. Po raz pierwszy w 2019 roku w Kostrzynie i rok później podczas koncertu w warszawskim studio Najpiękniejszej Domówki Świata. Po wyprzedanej trasie koncertowej oraz zagraniu na największych krajowych festiwalach zespół wystąpił na scenach najważniejszych imprez w Europie, m.in. brytyjskiego The Great Escape, czeskiego Colours of Ostrava, niemieckiego Reeperbahn czy holenderskiego Eurosonic, a następnie w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie. Konsekwentnie trzymając się anonimowego, tajemniczego wizerunku i nieoczywistego podejścia do tworzenia oraz promowania swojej muzyki, BOKKA stała się jednym z najbardziej popularnych zespołów polskiej sceny alternatywnej.

Fot. Materiały prasowe

Golden Life – 35 lat na rockowej scenie

Golden Life, legenda polskiego rocka, powraca na deski koncertu Finału WOŚP. Od debiutu w 1991 roku z albumem „Midnight flowers”, grupa nieustannie cieszy się popularnością, łącząc rockowe brzmienia z melodyjnymi elementami popu. Zespół ma na swoim koncie występy u boku światowych gwiazd oraz liczne sukcesy, w tym nagrodę MTV Pop Song Festiwal. Może się pochwalić także m.in., nagrodą główną MTV Pop Song Festiwal w Bregenz (Austria, 1993 r.), koncertami u boku Radiohead, Rammstein, Joe Cockera czy The Stranglers, niezliczonymi koncertami festiwalowymi oraz telewizyjnymi czy wygraną w kilku edycjach Hit Generatora z utworem "Hello Hello".

Golden Life niezmiennie bierze udział także we wszystkich edycjach Finałów WOŚP, wpierając działania Fundacji.Zespół jest jednym z najczęściej koncertujących zespołów w Polsce (średnio 50 koncertów rocznie). Występy grupy gromadzą wielopokoleniową publiczność, bawiącą się doskonale przy ich muzyce.

Fot. Materiały prasowe

Booze & Glory – punkowe brzmienia z Londynu

Booze & Gloryczyli londyński zespół punkowy, który od dekady podbija serca fanów na całym świecie. Ich muzyka łączy klasyczne punkowe brzmienie z rock'n'rollową energią, niosąc przesłanie pozytywności i nadziei. Zespół jest znanym orędownikiem antyrasizmu, z muzykami pochodzącymi z różnych części Europy. Ich koncerty to wybuchowa mieszanka rock'n'rolla i punkowej energii, która zapada w pamięć na długo. Londyński skład przez ostatnie 10 lat reprezentuje autentyczny rock'n'roll polsko-brytyjskiej klasy robotniczej i siłę porywającej energii. W ciągu ostatnich lat zagrał ponad 300 koncertów na całym świecie, w tym podczas trasy po Ameryce Północnej z legendarnym Dropkick Murphy's. Oprócz tego londyńczycy brali udział w europejskiej trasie Persistence Tour oraz grali na takich festiwalach jak Hellfest we Francji i Punk Rock Bowling w Las Vegas. Najpiękniejsza Publiczność Świata doświadczyła energii Booze & Glory podczas 23. Przystanku Woodstock, 24. Pol'and'Rock Festival i 29. Pol’and’Rock Festival!

Fot. Materiały prasowe

Lordofon – innowacyjne połączenie hip-hopu i rocka

Lordofon to duet, który zaskoczył scenę hip-hopową i rockową swoim innowacyjnym podejściem. Ich najnowszy album „Passé” to mieszanka indie rocka, punku i rapu, w której słodko-gorzkie teksty pełne są autoironii i nostalgii. Zespół, znany z wykorzystywania internetowej estetyki, współpracuje z uznanymi twórcami, tworząc unikalne wrażenia wizualne i dźwiękowe. Przedpremierowo, latem 2022 roku, artyści mieli okazję zaprezentować namiastkę materiału z „Passé” na scenach OFF Festival, Enea Edison, Stay Wild czy Polish Hip Hop Festival. Materiał stworzony na nowy album sprawdza się nie tylko na letnich festiwalach, ale także w klubowym anturażu.

Fot. Materiały prasowe

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki są „Płuca po pandemii”, co oznacza, że będzie kupowany sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. Cel zbiórki już teraz można wspierać, m.in. wysyłając SMS o treści SERCE na numer 75 565 oraz wystawiając aukcje i licytując na aukcje.wosp.org.pl.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!