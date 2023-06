Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

"Bohemian Rhapsody" to jeden z najpopularniejszych utworów Queen, który zna każdy. Ciężko sobie wyobrazić, by ten epicki kawałek nazywał się inaczej. Okazuje się jednak, że pierwotnie Freddie Mercury miał zupełnie inny pomysł na ten utwór. Będziecie zaskoczeni, jak mógł się nazywać singiel Queen.

"Bohemian Rhapsody" miał nazywać się inaczej. Nie uwierzycie, jak Freddie chciał nazwać swój utwór

Utwór "Bohemian Rhapsody" nie starzeje się, chociaż od jego premiery minęło już niecałe 50 lat. Kawałek pojawił się na płycie "A Night at the Opera" i Queen bardzo się upierał przy tym, by właśnie ten utwór wybrać na singiel. Był to o tyle ryzykowny ruch, że kawałek trwał 6 minut, a jak wiadomo zazwyczaj piosenki promujące płyty miały po 3-4 minuty. Ryzykowne posunięcie jednak się opłaciło, bo "Bohemian Rhapsody" stał się wielkim hitem Queen, do czego przyczynił się też zjawiskowy klip.

"Bohemian Rhapsody" bije kolejne rekordy również w XXI wieku i co ciekawe, dopiero teraz wyszło na jaw, że utwór mógł się nazywać zupełnie inaczej. Nawet historycy Queen nie mieli pojęcia, że Freddie początkowo planował nadać inny tytuł swojej słynnej kompozycji. Rzeczy po Freddiem Mercurym, które odziedziczyła po jego śmierci Mary Austin, niedługo zostaną wystawione na aukcję. Zanim jednak się to stanie, fani Queen mogą obejrzeć przedmioty, np. notatnik z logo linii lotniczych British Midland Airways na specjalnej wystawie. Właśnie w tym notesie widać zapis Freddiego, z którego wynika, że początkowo chciał "Bohemian Rhapsody" nazwać... "Mongolian Rhapsody". Wokalista próbował różnych nazw, aż w końcu "Mongolian" zostało przekreślone i pojawiła się ostateczna wersja "Bohemian Rhapsody".

W 2019 roku ikoniczny teledysk do "Bohemian Rhapsody" przekroczył miliard wyświetleń na YouTube. To pierwszy klip zrealizowany przed 1990 rokiem, który osiągnął taki wynik. Oryginalny teledysk z 1975 jest powszechnie uważany za pierwsze w historii wideo promujące utwór muzyczny. Natomiast pod koniec 2022 "Bohemian Rhapsody" przekroczył dwa miliardy odtworzeń w Spotify.

Gitarzysta grupy, Brian May, tak wspominał w 2008 roku pierwsze chwile, gdy usłyszał od Freddiego o jego zarysie utworu na początku lat 70.: