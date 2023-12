Bójka na koncercie Depeche Mode. Dave osobiście uspokoił fanów [WIDEO]

Legendarny zespół Depeche Mode obecnie przebywa w trasie koncertowej. Grupa promuje album „Memento Mori”, który swoją premierę miał w marcu 2023 roku. Na koncertach zbierają się tłumy fanów brytyjskiej formacji. Obecnie zachwycają amerykańską publiczność, dając świetne koncerty w Stanach Zjednoczonych. Niestety podczas jednego z nich zakłócono spokój. Interweniował sam Dave Gahan.

Bójka na koncercie Depeche Mode. Dave przerwał koncert

Bójki na koncertach się zdarzają. Tłumy ludzi, niekiedy mało sprzyjające warunki, walka o dobre miejsce pod sceną czy opóźnienia spowodowane wieloma czynnikami potrafią zdenerwować. Gdy tylko wśród fanów wywiąże się jakieś nieporozumienie, reaguje ochrona, która uspokaja gości, a nawet wyprasza. W skrajnych przypadkach koncert zostaje przerwany i do akcji wkracza sama gwiazda wieczoru. Podobnie było w przypadku niedawnego koncertu zespołu Depeche Mode. Podczas występu w Los Angeles doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Cały występ dobiegał końca, gdy nagle w trakcie wykonywania utworu „Never Let Me Down Again” wywiązała się bójka. Brało w niej udział dwóch mężczyzn, którzy stali pod samą sceną. Wszystko zauważył Dave Gahan, który bez wahania przerwał koncert i udał się w ich kierunku. Wokalista początkowo zapytał, czy wszystko w porządku, a następnie zaapelował o spokój. Okazało się, że jeden z uczestników zgubił swój telefon.

Chwilę później Dave spotkał się z ogromnym aplauzem ze strony publiczności. W ten sposób fani podziękowali mu za szybką reakcję.

Nie robimy tak. Na świecie dzieje się wystarczająco dużo złych rzeczy bez waszych bójek - mówił ze sceny muzyk.

Już wkrótce legendarna formacja zawita do Polski. Zespół zagra w Łodzi na aż dwóch koncertach! Depeche Mode wystąpi w Atlas Arenie 27 i 29 lutego 2024 roku.

Oglądaj

Źródło: Antyradio/Nbclosangeles.com/YouTube

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!