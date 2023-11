Śmierć na koncercie Taylor Swift. Artystka też miała problemy z oddychaniem [WIDEO]

Podczas piątkowego koncertu Taylor Swift doszło do tragedii. Jeszcze przed występem jedna z fanek nagle zemdlała. Niestety próby ratowania nie pomogły – dziewczyna zmarła. Teraz do sieci trafiło niepokojące nagranie, na którym widać, że podczas feralnego koncertu również Taylor miała problemy z oddychaniem.

W piątkowy wieczór w Rio de Janeiro na stadionie Estádio Nilton Santos odbył się koncert Taylor Swift. Niestety zarówno wokalistka, jak i inni fani z pewnością nie będą go dobrze wspominać. Jeszcze przed występem doszło do tragedii.

Śmierć na koncercie Taylor Swift. Jaka była przyczyna?

Jedna z fanek 23-letnia Ana Clara Benevides podobnie jak inni uczestnicy oczekiwała na występ Taylor. Aby móc obejrzeć koncert z jak najlepszego miejsca, Ana spędziła kilka godzin w tłumie. Nagle dziewczyna zemdlała. Zespołowi ratowników udało się ją wydostać z tłumu uczestników i przewieźć do szpitala. Niestety kilka godzin później 23-latka zmarła. Jaka była przyczyna? Media wymieniają ekstremalnie wysoką temperaturę i utrudniony dostęp do pitnej wody. Brazylia ostatnio mierzy się z dużymi upałami. Mówi się, że temperatura na stadionie mogła sięgać nawet 60 stopni Celsjusza. Jeśli do tego dodamy wielogodzinne oczekiwanie na koncert wśród tłumu ludzi, tragedia gwarantowana. Taylor Swift o całej sytuacji miała się dowiedzieć dopiero po koncercie. Wokalistka odwołała kolejne występy i odniosła się do śmierci swojej fanki.

Nie wierzę, że piszę te słowa, ale ze złamanym sercem stwierdzam, że dziś wieczorem przed moim występem straciliśmy fankę. Nie potrafię nawet wyrazić, jak bardzo jestem tym zdruzgotana. Mam bardzo niewiele informacji poza tym, że była tak niesamowicie piękna i o wiele za młoda. Chcę powiedzieć, że głęboko odczuwam tę stratę i moje złamane serce łączy się z jej rodziną i przyjaciółmi. To ostatnia rzecz, o której myślałam, że się wydarzy, kiedy zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tej trasy do Brazylii – pisała Taylor.

Taylor Swift też miała trudności z oddychaniem

Tuż po feralnym koncercie do sieci trafiło niepokojące nagranie zrobione przez jednego z fanów. Widać na nim artystkę, która z trudem łapie oddech podczas koncertu. To tylko udowadnia, jak trudne warunki panowały w piątek na stadionie Estádio Nilton Santos. Media podają, że minister sprawiedliwości nakazał wszczęcie postępowania dotyczącego braku dostępu do wody dla publiczności.

