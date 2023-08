Bring Me The Horizon przesuwa premierę płyty! Sykes ujawnił powód

Bring Me The Horizon przesuwa premierę płyty. Wokalista grupy na Instagramie podzielił się smutną wiadomością. Nie zostawił jednak fanów z niczym i opublikował okładkę albumu.

Najnowszy album Bring Me The Horizon miał zaplanowaną premierę na 15 września. „Post Human: NeX Gen” niestety nie ukaże się planowo. Oli Sykes, czyli wokalista zespołu na swoim Instagramie przekazał smutną wiadomość.

Premiera BMTH opóźniona. Oli Sykes o powodach

Niestety nie wiadomo, na kiedy przełożona została premiera. Muzyk zapewnił, że album ukaże się niedługo. Na pocieszenie opublikował okładkę nowej płyty, a przy okazji podziękował fanom za cierpliwość i przeprosił.

więc mam złe wieści... NeX gen nie ukaże się 15 września. Nieprzewidziane okoliczności sprawiły, że nie udało nam się ukończyć nagrań, z których bylibyśmy zadowoleni. Miałem nadzieję, że mimo niepowodzeń uda nam się to zrobić dla was na czas, ale wciąż jest tyle drobnych szczegółów do zrobienia. Chcę żeby było idealnie i dopóki tego nie załatwię, nie chcę wam tego dawać. Nie możemy jeszcze podać nowej daty, ale jest blisko... I wiem, że byliście tacy cierpliwi, ale musicie być jeszcze bardziej... przynajmniej skończyliśmy prace plastyczne... oto ostatnia okładka mojej muzy @alissic

Przepraszam i dziękuję za zrozumienie ❤️ ❤️ ❤️ - czytamy w poście.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że faktycznie premiera albumu będzie miała niedługo miejsce.

Będziecie wyczekiwać?

