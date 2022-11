Na jednym z ostatnich koncertów Iron Maiden Bruce Dickinson zwrócił uwagę na osobę, która pod sceną paliła marihuanę. W końcu dym negatywnie wpływa na struny głosowe. Wydawałoby się, że większość wokalistów powinno mieć podobne zdanie, ale okazuje się, że tak nie jest. Chad Kroeger z Nickelback uważa, że trawka na koncertach to dobry pomysł.

Chad Kroeger zachęca do palenia marihuany na występach Nickelback: "Koncert będzie lepszy"

Wokalista Nickelback w rozmowie z Loudwire stwierdził, że nie ma nic przeciwko, by fani palili marihuanę na występach kapeli, w końcu "tak powinny wyglądać rockowe koncerty".

Zazwyczaj mówię "dmuchajcie w tamtą stronę". Jak idę po scenie z mikrofonem odwracam się i mówię "Wow, coś tutaj ładnie pachnie". Tak powinny wyglądać rockowe koncerty, trochę tego musi być. Na naszych występach jest tyle pirotechniki, tyle chemikaliów, to wszystko wdychamy. To jest gorsze niż trochę dymu od trawy, to nie jest nic wielkiego. Dzięki niej koncert będzie lepszy!

Tymczasem 18 listopada zespół Nickelback wydał nowy album "Get rollin". Zapowiadając płytę we wrześniu zespół zadebiutował pierwszym singlem "San Quentin", który wygenerował 21 milionów wyświetleń na portalach streamingowych. Kawałek został zainspirowany po tym, jak frontman Chad Kroeger spotkał prawdziwego strażnika ze słynnego, kalifornijskiego więzienia o podwyższonym rygorze - piosenka podąża za nim, gdy ten knuje swoją sprytną ucieczkę.

Drugi singiel "Those Days", będący kontrastem do mocnego początku płyty, skupia się na bardziej melodyjnej stronie zespołu, którą wcześniej zaprezentował w takich hitach jak "Rockstar", "Photograph" i "How You Remind Me", i stanowi reminiscencję młodzieńczych przygód.

Na kolejny singiel wybrano kompozycję "High Time", która zabiera słuchaczy w mglistą podróż przez kraj, która przypomina nam, że zawsze jest gdzieś na zegarku jest 4:20. 11 utworów zostało napisanych przez Nickelback, a produkcją zajęli się Chad Kroeger, Chris Baseford i Ryan Peake.