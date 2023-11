To wielka chwila dla miłośników dobrej muzyki. Niektórym trudno w to uwierzyć, ale fakty są takie, że Cool Kids Of Death opublikowało pierwszy utwór od 12 lat.

Co tu dużo mówić? Jest to prawdziwa niespodzianka, ponieważ Cool Kids Of Death publikują utwór „Żart”, który zapowiada płytę EP. Osoby lubiące winyle będą szczególnie zadowolone, ponieważ wspomniana EP-ka ukaże się na płycie winylowej 8 grudnia 2023 roku.

8 grudnia 2023 premierę będzie miała 7’EP Cool Kids of Death

W oficjalnym wpisie na Facebooku możemy przeczytać: „Uwaga, premiera nowego singla!”, a następnie:

Już 8 grudnia 2023 roku premierę będzie miała 7’EP, z dwoma nowymi utworami Cool Kids of Death. Jednym z nich i jednocześnie pierwszym singlem zespołu po powrocie do grania jest utwór „Żart”, który będzie miał premierę już 17 listopada. Druga piosenka to słynne „Butelki z benzyną i kamienie”, wykonane tym razem wspólnie z WaluśKraksaKryzys.

Przy okazji warto wspomnieć, że autorem okładki do EP-ki wydawanej przez Mystic Production jest Bolesław Chromry. Chętni do posłuchania wpadających w ucho dźwięków, mogą to zrobić za pośrednictwem poniższego materiału wstawionego na YouTube.

Nie da się ukryć, że Cool Kids Of Death miało sporą przerwę w tworzeniu muzyki, lecz teraz fani mogą się cieszyć z ich wielkiego powrotu. Przypominamy, że zespół pojawił się m.in. na scenie w oryginalnym składzie w 2019 roku na festiwalu Open’er.

