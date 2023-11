Snoop Dogg rzuca palenie! Fani podejrzewają, kto stoi za przełomową decyzją

Snoop Dogg znany jest nie tylko ze swojej twórczości, ale także z zamiłowania do palenia marihuany. Nie trzeba być fanem muzyka, aby wiedzieć o jego nałogu. Jest też częstym bohaterem memów z trawką w roli głównej.

Snoop Dogg jest nie tylko dobrze znany w branży muzycznej. Kojarzą go też osoby, którym nie po drodze z hip-hopem. Artysta oprócz działalności muzycznej, znany jest także z zamiłowania do marihuany. Media wielokrotnie próbowały ustalić, ile dziennie jointów Snoop Dogg wypalał. Według niektórych źródeł mogło to być nawet między 75 a 150 tego rodzaju papierosów!

Paląc dzień w dzień tak dużą ilość marihuany, trudno podjąć decyzję o próbie walki z nałogiem. A jednak! Snoop Dogg 16 listopada wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że po długich rozmowach z bliskimi postanowił rozprawić się z nałogiem i rzuca palenie! Wpis oczywiście zaskoczył internautów, którzy przecierali oczy ze zdumienia. Mało kto wierzył, że przyjdzie czas, kiedy amerykański raper położy kres marihuanie. Czy to faktycznie przełomowy moment? Snoop Dogg co prawda nie zdradził jaki rodzaj palenia miał na myśli, jednak biorąc pod uwagę jego zamiłowanie do palenia blantów, można przypuszczać, że chodzi właśnie o marihuanę.

Po wielu przemyśleniach i rozmowach z moją rodziną zdecydowałem się rzucić palenie. Proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie - brzmiało oświadczenie opublikowane w serwisie X.

Snoop Dogg rzuca palenie. Kto wpłynął na jego decyzję?

Na reakcję ze strony fanów nie trzeba było długo czekać. Wielu internautów nie dowierzało w jego decyzję, tym bardziej że przez lata Snoop Dogg inwestował w wiele biznesów związanych z marihuaną. Co miało wpływ na tak przełomową decyzję? Wielu twierdzi, że artystę mogła odmienić rola dziadka – po raz pierwszy został nim kilka lat temu. Wówczas mówił o ograniczeniu palenia. Wyjaśnił, że odkąd został dziadkiem, bardziej dba o swoje życie, ponieważ chce widzieć, jak jego wnuki dorastają.

Niektórzy fani uwierzyli w oświadczenie i szczerze życzyli mu wytrwałości w swoim postanowieniu. Nie brakowało też takich, którzy podejrzewali, że to żart ze strony amerykańskiego rapera. Sugerowali, że Snoop Dogg może rzucić palenie, ale z pewnością nie zrezygnuje z konopi. Uważają, że zacznie spożywać jadalne produkty.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!