Corey Taylor w ostrych słowach ocenia utwór Beatlesów. „Kawał g*wna”

The Beatles to jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki. Co do tego, nikt nie powinien mieć wątpliwości. Zespół szturmem zdobył muzyczny rynek i na zawsze go zmienił. Udało im się tego dokonać w bardzo krótkim czasie, bo w zaledwie 10 lat. To oczywiście nie umknęło uwadze Coreya Taylora, jednak nadal nie jest to aż tak dobry argument, by powstrzymać go przed krytyką jednego z utworów zespołu.

Corey Taylor ocenia utwór The Beatles

Corey Taylor z formacji Slipknot z pewnością podpadł wielu fanom zespołu The Beatles. Amerykański muzyk udzielił wywiadu dla „Zach Sang Show” przy okazji opowiadania o powstaniu utworu „All I Want Is Hate” z jego nowego albumu o nazwie „CMF2”, odniósł się do jednego z kawałków Beatlesów. Okazuje się, że Taylor uważa zespół za najlepszy na świecie, ale według niego to również oni napisali najgorszy na świecie utwór. Zdaniem Taylora „All You Need Is Love” to hipisowskie brednie. A jego utwór jest tego parodią.

Jedna z najgorszych piosenek na planecie została napisana przez jeden z najlepszych zespołów wszech czasów. The Beatles to jeden z najlepszych zespołów, jaki istniał. Nikt nie osiągnie tego, co oni osiągnęli w tak krótkim czasie. Jednakże „All You Need Is Love” to największy kawał g*wna, jaki słyszałem w życiu i za każdym razem, gdy go słyszę, czuję się, jakby ktoś chciał mnie zabić. Jest to takie złe. Piosenka „All I Want Is Hate” jest pseudo odbiciem tamtej piosenki. Dlatego zaczyna się od dziwnej parodii muzyki lat 60. „All You Need Is Love” to hipisowskie brednie. Potrzebujesz tylko miłości? A co z jedzeniem? Z tlenem? Potrzebujesz tylko miłości? Nie pie*dol. - mówił w wywiadzie artysta.

Co sądzicie o słowach Coreya Taylora?

