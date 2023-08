The Killers przerwał pracę nad płytą. Brandon Flowers: „Mam kryzys”

Brandon Flowers w ostatnim wywiadzie ujawnił, że przechodzi kryzys. Nie wiadomo też, co będzie z nową płytą grupy The Killers. Flowers miał przerwać pracę nad krążkiem, gdy ta była już w połowie gotowa.

Brak weny czy spadki twórczości dotykają wielu ludzi w branży. Artyści wówczas zmieniają kierunek muzyczny, a w skrajnych przypadkach kończą karierę. Miejmy nadzieję, że w aż tak radykalny sposób nie rozwiąże tego Brandon Flowers z The Killers, który niedawno przyznał, że przechodzi kryzys.

Wokalista The Killers przechodzi kryzys

Amerykański wokalista i frontman grupy The Killers, Brandon Flowers w ostatnim wywiadzie ujawnił, że przerwał pracę nad albumem. To dość odważny krok, zwłaszcza, że połowa materiału była już gotowa, a w sieci ukazał się singiel „Your Side of Town”. Co było powodem? Jak się okazało, muzyk obecnie przechodzi twórczy kryzys.

W połowie nagrywania zdałem sobie sprawę, że nie mogę tego zrobić. Nie sądzę, że zobaczysz nas już tworzących tego typu muzykę. - mówił w rozmowie z The Times.

Nowa płyta miała być utrzymana w podobnym klimacie, co najnowszy singiel. Jednak po dłuższym namyśle wokalista grupy stracił entuzjazm i postanowił przerwać pracę nad krążkiem. Czy fani doczekają się nowej płyty? Muzyk zapewnia, że płyta się ukaże, ale prawdopodobnie w stylu płyty z 2021 roku „Pressure Machine”.

Mam kryzys. The Killers to moja tożsamość, a nasze piosenki wypełniają wszystkie miejsca, ale jestem bardziej spełniony tworząc muzykę taką jak Pressure Machine. Pisząc to, odkryłem w sobie mocną stronę. To był facet, którego szukałem. Jestem bardzo dumny z Hot Fuss. To coś, czego dokonałem, jak miałem 20 lat, ale już nie mam 20 lat. Dlatego myślę o kolejnym etapie mojego życia. - wyznał.

Czekacie na nową płytę The Killers?

