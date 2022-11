Brytyjska formacja Depeche Mode przedstawia kolejny kolekcjonerski box z winylami. Dziesięciopłytowy album „Playing The Angel - The 12" Singles” jest już w sprzedaży.

Depeche Mode z kolejnym boxem. Co znajdziemy na specjalnym wydaniu "Playing The Angel"?

"Playing The Angel – The 12’’ Singles" to kolejna część wydawanych przez Sony Music Entertainment kolekcjonerskich boxów z dyskografią legendarnego zespołu. W jego skład wchodzą czarne krążki z czterema singlami: „Precious”, „A Pain That I’m Used To”, „Suffer Well” oraz „John The Revelator / Lilian”. A na nich niewydane utwory, remixy, wersje instrumentalne, akustyczne oraz inne piosenki pochodzące z sesji nagraniowej do 11-go albumu Depeche Mode – „Playing The Angel”, który ukazał się w październiku 2005 roku.

Fot. materiały prasowe

Kolekcjonerskie wydanie pełne jest remixów Depeche Mode na 10 płytach winylowych. Ostatni, dziesiąty krążek to niespodzianka - kompilacja, która powstała specjalnie na to wydawnictwo.„Playing The Angel” był pierwszym albumem wyprodukowanym przez Bena Hilliera we współpracy z oryginalnym składem Depeche Mode: Davem Gahanem, Martinem Gorem i Andrew Fletcherem. Tym samym otworzyli nowy rozdział w swojej karierze, prezentując nieco zmienione brzmienie, łączące odrobinę rocka z elektryzującą nutą dance i techno.

Winylowe wydania albumów i singli, to już tradycja dla Depeche Mode. 12-calowe single pozwoliły im odkryć nowe możliwości brzmieniowe, podczas gdy bogate wydania fizyczne w idealny sposób oddawały ich wyrafinowaną i imponującą estetykę graficzną. Wszystko to, aby zaoferować swoim fanom jak najlepszą jakość produktów.Seria ta będzie kontynuowana w nadchodzących latach w podobnych, luksusowych, audiofilskich edycjach kolekcjonerskich. Dźwięk został zremasterowany z oryginalnych taśm, a grafika każdego zestawu opiera się na ikonografii inspirowanej oryginalnymi wydaniami.