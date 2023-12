Dżem zmieni wokalistę. Jest niespodziewane oświadczenie zespołu

W mediach społecznościowych opublikowano specjalne oświadczenie, a fani są zdecydowanie zaskoczeni takim obrotem spraw. Z zespołu Dżem odchodzi Maciej Balcar. Wygląda na to, że jeszcze będzie występował do kwietnia 2024 roku, ale po tym czasie dojdzie do jego zastąpienia przez innego wokalistę.

Dżem zakończy to wspólne artystyczne działanie

W mediach społecznościowych grupy pojawiło się oficjalne oświadczenie, z którego wynika, iż muzycy w porozumieniu z wokalistą zespołu, Maciejem Balcarem, podjęli decyzję o zakończeniu realizacji wspólnego artystycznego działania z dniem 06.04.2024. Zatem niezwykle ważne jest to, że koncerty zaplanowane do 06.04.2024 będą realizowane w obecnym składzie.

Maciej Balcar dołączył do legendarnej grupy w 2001 roku, a konkretniej mówiąc chodzi o 15 lutego 2001, gdy zastąpił Jacka Dewódzkiego i przyjął rolę nowego wokalisty zespołu Dżem. Oczywiście zgodnie z najnowszymi wieściami, niebawem współpraca dobiegnie końca. Artysta potwierdził informację na Facebooku i dodał komentarz:

Coś się kończy, a coś się zaczyna:-)

W tej chwili wygląda na to, że jeśli chodzi o konkretny powód rozstania, to można się co najwyżej domyślać związanych z tym bodźców. Pewne jest jedynie to, iż grupa Dżem zmieni wokalistę w 2024 roku.

