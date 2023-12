The Rolling Stones pokazuje świetny teledysk! Warto zobaczyć [WIDEO]

Niedawno pisaliśmy o nowym klipie zespołu The Rolling Stones i zaznaczaliśmy, iż gościnnie wystąpił tam Paul McCartney. Teraz świat obiegają wieści o najnowszym teledysku do utworu, który został nagrany z Charliem Wattsem.

Świetny klip do „Mess It Up”

Fani mają powody do radości, ponieważ tym razem muzyczne legendy postanowiły przedstawić wizualną ucztę w postaci teledysku do „Mess It Up”, a całość prezentuje się bardzo ciekawie i trzeba na to rzucić okiem choćby raz.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym materiale wystąpił sam Nicholas Hoult, który grał w takich filmach, jak chociażby „X-Men: First Class”, a nawet „Mad Max: Fury Road”. Tym razem aktor miał okazję pomóc w zrealizowaniu ciekawej wizji ze świata muzyki. Wygląda na to, że teledysk skupił się na ukazaniu losów mężczyzny, który w wyniku kłótni opuszcza swoją dziewczynę. To z kolei przełożyło się na swego rodzaju tułaczkę, na którą zleciało zaskakująco dużo czasu.

Finał jest odrobinę zaskakujący, choć w pewnym sensie można było to przewidzieć. Ostatecznie całość można traktować w kategoriach humorystycznych. Korzystając z okazji przypominamy, że The Rolling Stones zamierza promować nowy album za sprawą trasy koncertowej w 2024 roku.

