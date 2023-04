Ed Sheeran nagrał kawałek z Cradle of Filth. Przychody z utworu mają trafić na cele charytatywne

Cradle of Filth nagrał kawałek z Edem Sheeranem

O wspólnym utworze Cradle Of Filth i Eda Sheerana mówiło się od dawna. Choć początkowo wiele osób sądziło, że jest to żart, Sheeran wielokrotnie podkreślał, że w młodości był fanem Cradle of Filth, czy Slipknota i miał prenumeratę magazynu Kerrang. W końcu doczekał się możliwości współpracy z idolami.

W wywiadzie dla Metal Injection współpracę z Sheeranem skomentował Dani Filth z COF:

Poza moim wokalem wszystko jest gotowe. Ostatnią częścią była partia basu. Ed nagrał swoją część przed Bożym Narodzeniem, dograł gitarę akustyczną i swój śpiew. Ten singel będzie przeznaczony na cele charytatywne, bo chcieliśmy pracować z jednym z największych artystów świata w szczytnym celu. Nie chcieliśmy też, żeby ludzie pomyśleli, że się podczepiamy pod niego dla własnych korzyści finansowych.

Opisał też nadchodzący banger:

Piosenka nie brzmi jak utwór Eda Sheerana ani jak utwór Cradle Of Filth. Ma akustyczne gitary, czysty wokal, ale też blasty, growle i mój długi krzyk. Mógłbym powiedzieć, że to jak małżeństwo zawarte w piekle, ale raczej to małżeństwo zawarte w niebie. Mam nadzieję, że gdy tylko go skończę, zostanie zmiksowany i nasze managementy zdecydują, co dalej zrobić.

Przypominamy, że Sheeran współpracował już wcześniej z np. Bring Me The Horizon, kilkukrotnie wykonując z nimi na żywo kawałek "Bad Habits", a także nagrywając jego remix w wersji studyjnej. Panowie mieli zawiązać nieco dłuższą współpracę, ale o tej na razie nie słyszeliśmy nic więcej.