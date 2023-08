Gdyby nie Queen to… Brian May miał plan B!

Brian May to legenda rockowej muzyki. Dzisiaj mało kto wyobraża sobie, żeby w zespole Queen mogłoby go zabraknąć. Muzyk wolał jednak dmuchać na zimne i dawniej opracował plan B. Teraz w jednym z wywiadów zdradził, gdzie mógłby grać, gdyby kariera w Queen nie powiodła się.

Brian May to legendarny gitarzysta i wokalista rockowy. Współzałożyciel zespołu Queen, kompozytor i autor wielu przebojów formacji. Trudno więc wyobrazić sobie słynną grupę bez Briana. Jednak sam rockowy gwiazdor na początku kariery wolał dmuchać na zimne i w razie czego mieć plan awaryjny.

Brian May w innych formacjach

Brian May dzisiaj zgarnia tytuły jednego z najlepszych i najważniejszych gitarzystów na świecie. Gdy rozpoczynał karierę, wolał mieć inny plan na wypadek gdyby coś poszło nie tak z zespołem Queen. Podczas serii pytań i odpowiedzi dla magazynu The Guardian, gitarzysta zdradził, że miał w głowie dwa zespoły, z którymi mógłby podjąć współpracę, gdyby z Queen się nie udało.

Jako pierwszy podał zespół The Beatles, jednak grupa rozpadła się w tym samym roku, w którym założono zespół Queen, czyli w 1970 roku. Druga grupa to Led Zeppelin. May mógłby grać z chłopakami z zespołu, oczywiście o ile, jak podkreślił, członkowie zespołu „w ogóle by go u siebie widzieli”. Przy okazji zdradził, że twórczość brytyjskiej formacji wywarła duży wpływ na Queen. Również sam Freddie Mercury podziwiał Roberta Planta za jego umiejętności.

Wyobrażacie sobie Briana Maya w innym tak znanym zespole niż Queen?

