Grammy 2024. Znamy zwycięzców w kategoriach rock i metal! Spore zaskoczenie

Gala rozdania nagród Grammy 2024 za nami. Niektóre wyróżnienia nie były zaskoczeniem, jak np. to dla Taylor Swift, która ma fanów na całym świecie. Bilety na koncert Swift wyprzedają się jak ciepłe bułeczki, a wierni fani miesiącami czekali na koncert, śpiąc w namiotach przed stadionem.

Grammy 2024. Lista zwycięzców

Gala rozdania nagród Grammy jak zwykle dała mnóstwo emocji. Wśród nagrodzonych znaleźli się zarówno artyści pop, raperzy, a także reprezentacji cięższego brzmienia. Wielu jest zaskoczona wyborem np. najlepszego albumu rockowego. Statuetkę otrzymał zespół Paramore. Metallica natomiast zgarnęła nagrodę w kategorii najlepszy występ metalowy. Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą nagrodzonych artystów.

Najlepszy album roku:

Taylor Swift — "Midnights"

Najlepsza piosenka roku:

Billie Eilish — "What Was I Made For?"

Nagranie roku:

Miley Cyrus — "Flowers"

Najlepszy album popowy:

Taylor Swift — "Midnights"

Najlepszy popowy występ duetu/grupy:

SZA Featuring Phoebe Bridgers — "Ghost in the Machine"

Najlepszy nowy artysta:

Victoria Monét

Najlepszy album rap:

Killer Mike — "Michael"

Najlepszy występ rap:

Killer Mike ft. André 3000 — "Scientists & Engineers" — "Michael"

Najlepsza piosenka rap:

Killer Mike featuring André 3000, Future i Eryn Allen Kane – "Scientists & Engineers"

Najlepszy występ R&B:

Coco Jones – ICU

Najlepszy występ solowy popowy:

Miley Cyrus — "Flowers"

Najlepszy występ rockowy:

Boygenius — "Not Strong Enough"

Najlepsza piosenka R&B:

SZA – "Snooze"

Najlepszy album country:

Lainey Wilson – "Bell Bottom Country"

Najlepszy album rockowy:

Paramore — "This Is Why"

Najlepszy album R&B:

Victoria Monét — "Jaguar II"

Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla mediów wizualnych:

"Oppenheimer" Ludwig Göransson

Najlepszy album alternatywny:

Boygenius — "The Record"

Najlepszy występ muzyczny Afryki:

Tyla, "Water"

Najlepszy Występ Solowy Country:

Chris Stapleton — "White Horse"

Najlepszy występ metalowy:

Metallica – 72 Seasons

Producent roku:

Jack Antonoff

Najlepszy tekściarz:

Theron Thomas

Najlepszy afrykański występ:

Tyla - "Water"

Najlepszy album muzyki teatralnej:

Some Like It Hot

Najlepszy światowy album muzyczny:

Shakti – "This Moment"

Najlepszy album komediowy roku:

Dave Chappelle – "What’s in a Name?"

Najlepsza piosenka dla mediów wizualnych:

"What Was I Made For?" z filmu "Barbie"

Najlepszy rap melodyjny:

Lil Durk featuring J Cole – "All My Life"

Najlepszy album elektroniczny:

Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 — September 9 2022)

Najlepsze nagranie taneczne:

Kylie Minogue – "Padam Padam"

Najlepsze nagranie taneczne/elektroniczne:

Skrillex, Fred again.. and Flowdan – "Rumble"

Najlepszy album progresywny R&B:

SZA – "SOS"

Źródło: Antyradio/Grammy/Onet

