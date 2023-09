Ile zarabia Dawid Kwiatkowski? Kwoty zwalają z nóg

Dawid Kwiatkowski zaczynał w zespole Two of Us, a teraz bywa uznawany za jedną z najlepiej zarabiających gwiazd na naszej scenie muzycznej. Ile zarabia popularny piosenkarz?

Dawid Kwiatkowski to polski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, który uchodzi za lubianego i wręcz rozchwytywanego artystę w naszym kraju. W swej karierze Kwiatkowski zapoznał się zarówno z częstym koncertowaniem, jak i telewizyjnymi występami, a niektórzy oczywiście skojarzą go choćby z jego obecnością w „The Voice Kids”, gdzie pojawiał się od pierwszej edycji show z TVP2.

Nie każdy jest zainteresowany takimi kwestiami, lecz dla niektórych zarobki gwiazd są intrygującą ciekawostką. Jeżeli natomiast chodzi o to, jak wyglądają te sprawy w przypadku Dawida Kwiatkowskiego, to warto dodać, iż polski piosenkarz nie stara się tego ukrywać.

Ile zarabia Dawid Kwiatkowski?

Krótko mówiąc, w pewnym momencie kariera Kwiatkowskiego wskoczyła na bardzo korzystne tory, a on może cieszyć się z tego, iż jest milionerem. Po sieci krążą jego wyznania na temat zarobków, a fani mogą zaspokoić swoją ciekawość, choćby za sprawą wypowiedzi Dawida Kwiatkowskiego w podcaście „Dwa Światy”.

Dla tych fanów, którzy szukają czegoś konkretniejszego, warto dodać, że według najnowszych ustaleń Show News, młody artysta może liczyć na stawki w wysokości ok. 50 tys. złotych za jeden koncert. To z kolei może prowadzić do konkluzji, że w jednym sezonie koncertowym Kwiatkowski może sięgnąć nawet po parę milionów. Jak sam to podkreślił w zdecydowany sposób, ten kapitał jest efektem jego pracy i sam uczciwie na to pracuje.

