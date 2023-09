To nie jest fotomontaż! Tylko oni nie chcieli sprzedać działki

Serwis Unilad przypomina o niezwykłej historii rodziny, która jako jedyna nie chciała sprzedać swojej działki dużemu deweloperowi budowlanemu. Jak to się skończyło? Pod względem wizualnym efekt jest niezwykły i ciężko oderwać od tego oczy! Mamy sporych rozmiarów osiedle mieszkaniowe, które zostało wypełnione ciasno rozstawionymi nieruchomościami, lecz na samym środku znajduje się wielki dom z potężnym ogrodem. Swego rodzaju pustka pośród „stłoczonych domków” to intrygujący kontrast.

Kiedyś 7NEWS Australia przygotowało o tym specjalny materiał. Na wstępie stacja telewizyjna podkreśliła, że gdy tylko pojawia się wielki deweloper i oferuje górę pieniędzy, praktycznie każdy je bierze i szybko się oddala. Jednak pomimo presji na takie zachowanie, rodzinna Zammitów nie chciała rozstawać się ze swoją ziemią. Inni potulnie sprzedawali, a oni wciąż nie chcieli tego zrobić, więc teraz są w posiadaniu zielonej oazy, otoczonej rojem małych domków. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w efekcie finalnym jeden z ekspertów szacował, iż ziemia upartej rodziny dobiła do wartości na poziomie 50 mln dolarów. Miejsce zajmuje jedna rodzina, lecz w odpowiednich rękach można zamienić ten obszar w przestrzeń życiową dla… 50 rodzin!

Niezwykłe historie z nieruchomościami

Skoro już jesteśmy przy ciekawych historiach ze świata nieruchomości, to warto wspomnieć jeszcze o innym przypadku. Pewien mężczyzna czuje się oszukany, ponieważ pierwotnie pokazano mu projekt pięknego domu jednorodzinnego, lecz w wyniku pewnych komplikacji, finalnie deweloper postawił mu tylko połowę budynku. To nie przenośnia... jako że obiekt wygląda tak, jakby ktoś dosłownie odciął drugą część.

Jeśli powyższy przykład was przeraża, to co powiecie na to, że niektórzy ludzie specjalnie proponują innym budowanie zaledwie połowy domu, żeby resztę mogli sobie dokończyć później, gdy np. będą mieli więcej pieniędzy? To nie żart… architekt z Chile zaproponował takie rozwiązanie i jest z tego dumny, ponieważ w ten sposób można ułatwić życie oszczędzającym rodzinom. Klienci także wydają się być zadowoleni.

