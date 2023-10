Jak Ralph Kamiński wygląda bez peruki? „Jak Johnny Depp”

Jak Ralph Kamiński wygląda bez peruki? To pytanie nurtuje wiele osób. Ralph co jakiś czas pokazuje się bez charakterystycznych włosów, jednak robi to dość rzadko. Na to pytanie znaleźć można odpowiedź na jego Instagramie.

Ralph Kamiński szturmem podbił muzyczny rynek i równie szybko podzielił polską publiczność. Jedni go kochają i uwielbiają jego sceniczny wizerunek, a inni wręcz przeciwnie – otwarcie mówią, że nie podoba im się muzyka, jaką wykonuje. Jego występy gromadzą pod sceną tłumy, a po każdym z nich w social mediach trwa debata na temat jego występu.

Podobnie było podczas Top of the Top Sopot Festival 2023. W sopockiej Operze Leśnej Kamiński wykonał utwór z repertuaru Ireny Santor „Nie ma już dzikich plaż”. Swoim występem podzielił fanów. Jedni uważali, że Ralph nie powinien wykonywać tak wspaniałego utworu, a jeszcze inni zachwyceni występem porównywali go do Czesława Niemena.

Ralph Kamiński bez peruki

Ralph Kamiński przyciąga uwagę nie tylko swoją muzykę, ale także scenicznym wizerunkiem. Oryginalne stylizacje to już jego znak rozpoznawczy. Podobnie jak włosy. Być może nie wszyscy wiedzą, ale charakterystyczna retro fryzura to tak naprawdę peruka. Bardzo rzadko można dostrzec Ralpha bez charakterystycznych włosów, więc wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, jak artysta wygląda bez peruki. Otóż odpowiedź pojawia się na jego Instagramie.

To tam na jednym ze zdjęć widzimy Kamińskiego w wersji bez retro peruki. Wersja ta zachwyciła internautów, którzy komplementowali artystę w komentarzach. Porównano go nawet do Johnny'ego Deppa.

Jak Johnny Depp w Beksie

Jaki Ty jesteś ładny chłopak...

A Wam, jak podoba się Ralph Kamiński bez peruki?

