Cher zapowiada nowy album. Wśród gości m.in. Stevie Wonder i Michael Bublé [WIDEO]

Zima zbliża się wielkimi krokami. Choć dopiero co rozpoczęła się jesień, to wielu osobom już w głowie gra słynne "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey. Artystka musi się mieć na baczności, bo do akcji wkracza Cher, która zapowiedziała pierwszy w historii świąteczny album. Krążek będzie nie tylko gratką dla fanów artystki, ale także ma szansę podbić listy przebojów wśród świątecznych piosenek. Do współpracy Cher zaprosiła plejadę gwiazd.

Cher ze świątecznym albumem

Cher zapowiada świąteczny album, który swoją premierę będzie miał 20 października 2023 roku. Płyta będzie zawierać 13 utworów, a wśród gości znajdą się same znane nazwiska. Świąteczny album swoimi głosami wsparli Darlene Love, Michael Buble, Tyga, Cyndi Lauper i Stevie Wonder.

Już teraz możecie zapoznać się z próbką tego, co szykuje Cher. Do sieci trafiła zapowiedź albumu, utwór „DJ Play A Christmas Song”.

Oglądaj

Świąteczny album to pierwsza płyta Cher od czasu „Dancing Queen” z piosenkami ABBY z roku 2018. To również pierwszy album od premiery „Closer To The Truth” z 2013 roku z autorskimi materiałami.

Cher to nietuzinkowa artystka, której utwory słuchają zarówno starsi, jak i młodsi. Na scenie obecna jest od lat 60., kiedy to rozpoczęła solową karierę.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!