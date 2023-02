Jeremy Clarkson jedzie po Brianie Mayu: "Nie dajcie się zwieść" 

Drama na dziś - Jeremy Clarkson pojechał po Brianie Mayu z powodu... borsuków i to już kolejna taka sytuacja na przestrzeni 10 lat. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, weźcie popkorn - zaczynamy niezłą opowieść.

Jeremy Clarkson znany z "Top Gear" ma program "Clarkson's Farm", w którym opowiada, jak zajmuje się swoją farmą. Okazuje się, że życie rolnika nie jest wcale proste, szczególnie, gdy musi zmagać się z borsukami. Fani Queen wiedzą, że Brian May od wielu lat jest obrońcą zwierząt - szczególnie działa na rzecz lisów i borsuków. I tutaj zaczyna się cała drama.

Jak podaje muzyka.interia.pl, Jeremy Clarkson przed premierą drugiego sezonu "Clarkson's Farm" stanął przed niezwykle trudnym dylematem (chcielibyśmy mieć takie problemy):

Przy okazji tych jakże ważnych rozkmin dostało się gitarzyście Queen:

Więc faktycznie nazwałem ich draniami i pokazałem ludziom, co faktycznie robią. To prawda. (...) To nie są miłe zwierzęta. Nie dajcie się zwieść Brianowi Mayowi. To jest to, co naprawdę robią borsuki. To jest to, ile bólu serca wywołują u ludzi, którzy pracowali przez pokolenia, aby zbudować farmę, która została doszczętnie zniszczona przez borsuki.