Bruce Dickinson uderza w publiczność festiwalu. „Tylko bogate dzieciaki”

Iron Maiden ma fanów na całym świecie. Zespołu słuchają zarówno młodsi, jak i starsi. W październiku tego roku legendarna grupa miała okazję wystąpić na wielkim festiwalu Power Trip. Niestety występ nie przebiegł tak, jakby się tego spodziewał frontman grupy Bruce Dickinson.

Bruce Dickinson z Iron Maiden krytykuje publiczność

W październiku odbył się festiwal Power Trip. Jak co roku muzyczne wydarzenie zgromadziło mnóstwo osób. Nie zabrakło legend mocnego brzmienia, w tym Iron Maiden. Publiczność z pewnością bawiła się świetnie, jednak sam wokalista zespołu ma pewne uwagi. W niedawnym wywiadzie dla radia 92.5 Kiss FM skrytykował tegoroczną publiczność. Zwrócił uwagę na grupę znajdującą się pod scenę. Oto co mu się nie podobało:

Dziwne było to, że osoby, które powinny być pod sceną przez to, że bilety były tak drogie, znalazły się z tyłu, a pod sceną były tylko bogate dzieciaki, które filmowały koncert na telefonach. Dzieciaki, dla których chcieliśmy grać były z tyłu. To było do kitu. To nie był nasz festiwal. Nie organizowaliśmy go. W przyszłym roku ruszamy w trasę po Ameryce i pod sceną będą osoby, które na to zasługują. To będą prawdziwi fani i będzie świetnie – mówił.

Już za parę miesięcy, bo 1 marca 2024 roku ukaże się solowy album Dickinsona „The Mandrake Project”. W sieci dostępny jest już klip do pierwszego singla z płyty „Afterglow Of Ragnarok”. Będzie to siódmy w solowej karierze album studyjny Bruce’a.

Źródło: Antyradio/ Terazmuzyka.pl/92.5 Kiss FM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!