Doczekaliśmy się! Oto nowy singiel Guns N' Roses [WIDEO]

Po wielu plotkach, domysłach i spekulacjach, najnowszy utwór Guns N’ Roses oficjanie trafił do serwisów cyfrowych. „Perhaps” zostało napisane i nagrane przez Axla Rose’a, Slasha oraz Duffa McKagana w tym roku. To ich pierwsza wspólna kompozycja oraz nagranie od 30 lat, od czasów „The Spaghetti Incident?” z 1993 roku.

O ile Slash i Duff mieli faktycznie znacznie więcej do powiedzenia przy tworzeniu oficjalnej wersji „Perhaps” niż przy singlach z 2021 roku „Hard Skool” i „ABSUЯD” (które były przerobionymi wersjami demo z dawnych lat), również „Perhaps” nie jest zupełnie nową piosenką – bardzo wczesne demo krążyło wśród fanów od kilku lat, a fani słyszeli, jak Guns N’ Roses grają piosenkę w trakcie soundchecku przed koncertem w Izraelu w czerwcu tego roku.

Oczywiście opinie będą różne i jednym „Perhaps” spodoba się bardziej, a drugim mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że najnowszy utwór Guns N’ Roses oficjalnie zawitał do sieci i teraz muzyczni entuzjaści go przesłuchują. Jeśli nie mieliście jeszcze takiej okazji, to polecamy zapoznać się z poniższym materiałem.

Czy „Perhaps” jest dużym zaskoczeniem?

Fani Guns N’ Roses to cierpliwi ludzie, którzy od wielu lat wyczekują czegoś nowego od tych artystów. Teraz zespół wypuścił najnowszy singel, więc „Perhaps” powinno zaspokoić głód muzycznych entuzjastów chociaż na chwilę.

Oficjalny teledysk dla „Perhaps” przyciąga wzrok, lecz warto wyczekiwać także oficjalnego debiutu live na trasie koncertowej. Nie da się również ukryć, iż w eterze pojawia się coraz więcej plotek, które dotyczą nowego albumu.

