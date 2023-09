Keith Richards wymienia ulubione utwory z repertuaru „The Rolling Stones”

The Rolling Stones po blisko 20 latach wydaje nowy album. Z tego powodu w Londynie odbyła się konferencja prasowa, na której muzycy zdradzili szczegóły. Nie zabrakło też ciekawostek, którymi podzielili się członkowie zespołu. Keith Richards wymienił swoje ulubione utwory.

Fani zespołu „The Rolling Stones” w końcu doczekali się nowej muzyki. Podczas konferencji prasowej w Londynie, w której uczestniczyło Antyradio, muzycy zapowiedzieli nowy album o nazwie „Hackney Diamonds”, a dzień później w sieci dostępny był już promujący płytę singiel „Angry” z teledyskiem, w którym wystąpiła Sydney Sweeney. To pierwsza od 2005 roku płyta z premierowym materiałem. Krążek ukaże się 20 października. Podczas konferencji, którą poprowadził Jimmy Fallon, nie zabrakło szczegółów dotyczących płyty, ale także innych ciekawostek z życia muzyków.

Keith Richards wymienia ulubione utwory

Podczas konferencji prowadzący odczytał pytania nadesłane przez fanów, które następnie zadawał obecnym muzykom. Jedno z nich brzmiało, czy członkowie "The Rolling Stones" mają swoje ulubione utwory. Mick Jagger odparł, że nie ma takich kawałków. Nieco więcej na ten temat powiedział gitarzysta Keith Richards.

To najtrudniejsze pytanie na świecie. Ale odpowiem, że dla mnie są to „Gimme Shelter” i „Jumpin’ Jack Flash”. Mógłbym je grać całą noc. - mówił.

Oglądaj

A Wy, co sądzicie o wyborze Keitha? To też wasze ulubione utwory do słuchania, czy jednak macie inne typy?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner