Ludzie nie są na to gotowi. King Diamond i przerażający klip!

King Diamond pokazuje nowy teledysk, który jest świetną ilustracją dla „Masquerade Of Madness”. W stworzeniu tego szokującego dzieła pomogli David Brodsky i Allison Woest z MyGoodEye Visuals. W tej historii możemy zaobserwować, jak dziewczyna zamknięta w ponurym ośrodku, ewidentnie pogrąża się w swoim szaleństwie oraz… pragnieniu zemsty.

King Diamond zapewnia ucztę dla oczu!

Tego typu produkcje są prawdziwą ucztą dla oczu. Nie każdy lubi ponure klimaty, lecz trzeba przyznać, że jesień to idealny czas na wszystko, co powoduje skojarzenia z horrorami. Co ciekawe, ten klip został nagrany lata temu, a po upływie dostatecznie długiego czasu, muzycy sobie o nim przypomnieli i zwyczajnie powrócili do tematu. O nietypowej sytuacji napisał m.in. serwis Blabbermouth.

Oglądaj

Materiał wideo naprawdę spodobał się artystom, więc szkoda, żeby się zmarnował. Ich zdaniem czarno-białe, przerażające urywki bardzo dobrze pasują do tego utworu. Przy okazji jest to swego rodzaju prezent w klimatach Halloween, a chętni fani mogą się zaopatrzyć w singiel, który ukazał się na płycie winylowej.

Niedawno pisaliśmy również o tym, że Till Lindemann wydał album „Zunge”! Na razie płyta dostępna jest w jednej wersji.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!