Maleńczuk ostro o Podsiadło: „Uważam, że nie jest tego wart”

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Maciej Maleńczuk tłumaczył, iż naprawdę sporo zależy od tego, jakim się jest artystą. Co ciekawe, za przykład posłużył mu wtedy Dawid Podsiadło, który chyba ma dość wesoło, ponieważ robi show i „sprzedaje się lepiej niż Black Sabbath”, czego Maleńczuk do końca nie rozumie, lecz musi to uznać.

Od tamtego wywiadu minęło już trochę czasu, a teraz… Dawid Podsiadło ponownie jest jednym z ulubionych tematów Maleńczuka. Artysta miał okazję odwiedzić Kubę Wojewódzkiego w jego programie, a to z kolei było świetną okazją do tego, żeby powiedzieć coś o naszych polskich artystach.

„Szlag mnie trafia z tego powodu”

Zapytany o Dawida Podsiadło, Maciej Maleńczuk nie krył swoich emocji i powiedział wprost:

Szlag mnie trafia z tego powodu. Uważam, że nie jest tego wart. Nie zazdroszczę mu, bo my przez to, że nie jesteśmy w stanie zapełnić stadionu, musimy zagrać tych 80 do 100 koncertów rocznie. Dzięki temu wciąż jesteśmy w trasie, w formie instrumentalnej, w artystycznym sztosie muzycznym... A jak ktoś gra 5 koncertów stadionowych, to ja nie wiem, kiedy on jest w sztosie.

Przy okazji udało się jeszcze ustalić, że Maciej Maleńczuk nie rozumie fenomenu Maty. Artysta zaznaczył, iż w jego odczuciu ten raper nie ma poczucia rytmu:

Poczucia rytmu to on za grosz nie ma. Przecież on ściga frazę. Niedoścignione frazy Maty. On jest jak emeryt w Krynicy, który tańczy przeszkadzając perkusiście.

