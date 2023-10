Peter Gabriel zadziwia „i/o”. Warto posłuchać!

Peter Gabriel tłumaczył, że zależało mu m.in. na pięknej melodii dla mamy, która uwielbiała muzykę klasyczną. Zachęcamy do przeczytania kilku niezwykłych ciekawostek na temat albumu „i/o”.

W informacji prasowej możemy przeczytać, że napisane i wyprodukowane przez Petera Gabriela „And Still” jest jednym z najbardziej osobistych utworów w karierze artysty! Mamy tu m.in. opowieść o naturze wspomnień, które na swój sposób mogą nas ograniczać, ale też dawać nam bezpieczeństwo.

Niedawna pełnia Księżyca oznaczała premierę przedostatniego utworu z nadchodzącego albumu Petera Gabriela „i/o”. Oczywiście chodzi właśnie o piosenkę „And Still”, a pierwszą dostępną wersją jest Dark-Side Mix w wykonaniu Tchada Blake’a.

„Styl bliski moim rodzicom”

Peter Gabriel zaczął trochę opowiadać o „And Still”, a przekazane informacje są bardzo intrygujące.

Kilka lat temu napisałem piosenkę dla mojego ojca, „Father, Son”. Udało mi się nawet ją mu zagrać. Kiedy zmarła moja mama, chciałem napisać też coś dla niej, jednak zajęło mi chwilę, abym nabrał dystansu i czuł się na tyle komfortowo, by coś stworzyć. Próbowałem skomponować w stylu, który był bliski moim rodzicom, dlatego prawdopodobnie w pewnym stopniu inspirowałem się muzyką lat 40. Zależało mi na pięknej melodii dla mamy. Uwielbiała muzykę klasyczną, stąd ta piękna wiolonczela w piosence. Chwilę zajęło uzyskanie właściwego efektu, całość nie mogła być zbyt emocjonalna lub za mało wyrazista, ale myślę, że ostatecznie udało się nam osiągnąć pożądany efekt.

To zrozumiałem, że piosenka była jednym z najbardziej wyjątkowych momentów trasy promującej „i/o”. Przy okazji warto zaznaczyć, że autorką okładki jest Megan Rooney, a Gabriel opowiadał, że to właśnie do Megan odezwał się jako pierwszej, gdy myślał o całym projekcie.

Ona pokazała mi abstrakcyjne prace, które wówczas robiła. Były piękne. Jedna z nich naszym zdaniem szczególnie wpasowała się w klimat „And Still”. Megan powiedziała wówczas: „Naprawdę chcę stworzyć coś nowego do utworu” i faktycznie zaczęła, ale podobnie jak w przypadku mojego procesu kreatywnego, ona też dotarła do punktu, w którym nie była zadowolona ze swoich postępów. Wiem z doświadczenia, że czasami trzeba coś zostawić i wrócić po czasie, by nadać pracy właściwe tory. Ostatecznie Megan zasugerowała: „Może powinniśmy użyć tego obrazu, który już powstał” i tak też zrobiliśmy. Mam wciąż nadzieję, że uda nam się dokończyć ten porzucony, ale to, co zrobiliśmy teraz, wyszło pięknie.

„And Still” w wersji Dark-Side Mix można słuchać już w tej chwili. Natomiast wersje Bright-Side (Mark „Spike” Stent) oraz In-Side (Hans-Martin Buff) ukażą się w połowie listopada w kolejnym nowiu. Jeśli natomiast chodzi o więcej szczegółów na temat samego albumu „i/o”, to premiera zaplanowana jest na 1 grudnia 2023 roku. Wszystkie 12 utworów z tracklisty ukaże się w wersjach Bright-Side Mix (Mark „Spike” Stent) oraz Dark-Side Mix (Tchad Blake) na 2CD i 2LP. Trzecia wersja, In-Side Mix w Dolby Atmos (Hans-Martin Buff), zostanie dołączona do wydania 3-płytowego na płycie Blu-Ray.

