Krzysztof Zalewski nie znał brata przez 18 lat. Teraz pokazał wspólne zdjęcie

Udział Krzysztofa Zalewskiego w Idolu nie tylko spowodował przełom w jego życiu zawodowym, ale także prywatnym. Po występie piosenkarz poznał swojego brata, którego nie znał przez 18 lat. Dzisiaj Zalewski i Igor Brejdygant mają ze sobą stały kontakt i wspierają się w różnych przedsięwzięciach.

Krzysztof Zalewski długo nie znał swojego brata

Na fakt, że Krzysztof Zalewski nie wiedział o swoim bracie, miał wpływ mocno ograniczony kontakt z ojcem. Odzyskali go, dopiero gdy mama artysty zachorowała. Wówczas muzyk miał 13 lat. Pięć lat później zdecydował się na wzięcie udziału w programie Idol. Był to przełomowy moment w jego życiu. Wówczas doszło do spotkania z jego bratem, Igorem Brejdygantem.

Początkowo oboje byli mocno zmieszani, a relacja była umowna. Dopiero z czasem ich więzi zaczęły się zacieśniać. Dzisiaj mają ze sobą bardzo dobry kontakt. Wspierają się w różnych przedsięwzięciach, a nawet zdarza im się zapozować razem do zdjęcia. Ostatnio na Instagramie Zalewskiego pojawiła się ich wspólna fotka, przy okazji piosenkarz zdradził, że brat wydał powieść i zachęcił do przeczytania. Wyraził też radość z faktu, że ma brata.

Brat wydał nową powieść. Sprawdźcie to! Ja już sprawdziłem dawno, bo jako rodzinnie z autorem splątany, dostałem do przeczytania przed premierą.

Cieszę się, że wydał bo pisać on umie wyjątkowo dobrze, ale najbardziej się cieszę, że mam brata (gdyż jest on super:)

