Marcin Prokop szczerze ocenił Szymona Hołownię. „Pinokio telewizyjny”

Marcin Prokop i Szymon Hołownia tworzyli kiedyś niezwykle zgrany duet w hitowym programie TVN „Mam talent”. Dziś ten drugi siedzi na fotelu marszałka Sejmu i cieszy się wielką popularnością. Co Marcin Prokop sądzi o sukcesie Szymona Hołowni?

Szymon Hołownia z każdym kolejnym dniem jako marszałek Sejmu cieszy się coraz większą popularnością. To głównie dzięki niemu obrady w izbie niższej stały się dla Polaków „lepsze niż patostreamy”. Wszystko za sprawą jego kulturalnych, błyskotliwych, a zarazem rozbrajających ripost i reakcji na to, co dzieje się na sali sejmowej. Nie bez powodu Szymon „Gigachad” Hołownia zajął w naszym rankingu wysokie miejsce, na samym podium.

Wcześniej Szymon Hołownia przyciągał Polaków przed telewizory, gdy prowadził „Mam talent” stacji TVN. Wówczas pracował w duecie z Marcinem Prokopem, a widzom bardzo podobała się ich wspólna chemia. Prezenterzy świetnie się uzupełniali. Co teraz Marcin Prokop sądzi o sukcesie Szymona Hołowni?

Marcin Prokop komentuje sukces Szymona Hołowni. Nie obyło się bez żartów

Marcin Prokop w rozmowie z Agnieszką Woźniak-Starak i Gabi Drzewiecką w programie „Trójkąt” opowiedział o dawnej współpracy z obecnym marszałkiem Sejmu i powiedział, co sądzi o jego obecnej sytuacji. Jak ocenił, początkowo Hołownia nie najlepiej radził sobie przed kamerami.

Patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był, przepraszam Szymon, kocham cię, ale byłeś drewnem no, byłeś Pinokiem telewizyjnym - ocenił Prokop.

Ten komentarz należy traktować jako przyjacielski szturchaniec, zwłaszcza że w innych wywiadach prezenter jednoznacznie chwalił Hołownię za jego polityczne zaangażowanie. Przykładowo podczas wywiadu w „Dzień dobry TVN”, który prowadził on z Justyną Dobroszcz-Oracz, Prokop stwierdził, że nowy marszałek nie ma żadnych tajemnic. „Jeśli chodzi o tajemnice marszałka, to nie ma żadnych (…). Szukajcie na próżno, nie znajdziecie. To naprawdę dobry człowiek”, mówił Marcin Prokop.

Źródło: Antyradio/Jastrząb Post/Trójkąt

