Kto tak naprawdę założył Slipknot? Clown zdradził szczegóły

Spory w zespołach zdarzają się często, również zdarzają się nieporozumienia dotyczące tego, jak naprawdę wyglądały początki danej grupy. Takim przykładem jest Slipknot. Na temat tego, jak powstał zespół, istnieje wiele historii. Tylko która jest prawdziwa? Wątpliwości niedawno rozwiał jeden z muzyków.

Kto założył Slipknota?

Choć historia legendarnego zespołu Slipknot dobrze znana jest fanom, to wciąż niejasna pozostaje kwestia samego założenia grupy. Teraz wszelkie wątpliwości rozwiał jeden z muzyków.

Shawn „Clown” Crahan, który był niedawno gościem w podcaście „The Break Down With Nath & Johnny” opowiedział m.in. o tym, jak faktycznie wyglądał początek Slipknota i przez kogo został założony.

Istnieje dużo historii na temat tego, kto tak naprawdę założył Slipknot. Prawda jest taka, że był to piosenkarz, Andy Rouw, Paul Gray oraz ja. Ale Andy odszedł na samym początku. Kiedy już podpisaliśmy kontrakt, jedynymi członkami byliśmy Paul i ja. Paul trzy lata wcześniej był na moim ślubie i oprócz rodziny był najbliższą mi osobą na tej uroczystości – mówił.

Źródło: Antyradio/Rockmetalnews.pl

