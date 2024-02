Popularny dyskont szuka ludzi, którzy wypiją ich nowe wino za darmo

Co powinno się najbardziej liczyć dla sklepów? Opinia klienta. Doskonale o tym wie sieć supermarketów Aldi. Zagraniczne media podają, że niemiecka sieć dyskontów spożywczych postanowiła podzielić się z klientami darmowym winem. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków i wywiązać się z zadania.

Popularna sieć dyskontów oferuje klientom darmowe wino

Na darmowy alkohol wiele osób może się skusić. Aldi w ramach wprowadzania nowego wina, postanowiło poprosić swoich klientów o opinię. Aby zachęcić ich do wystawienia recenzji, zaoferowali bezpłatną butelkę wina. Choć prezent darmowy, to wymaga wywiązania się z pewnego zadania. Sieć supermarketów wina oferuje za darmo, ale zaznacza, że oczekuje wystawienia przez klientów recenzji alkoholi w ich mediach społecznościowych z zaznaczeniem #AldiWineClub.

Oczywiście na taki benefit nie wszyscy mogą liczyć. Aby otrzymać ciekawy prezent, trzeba wysłać maila na adres: Aldiwineclub@clarioncomms.co.uk załączając w treści poniższe informacje:

imię i nazwisko

potwierdzenie swojego wieku

nazwa konta w mediach społecznościowych i liczba obserwujących

notatka na 150 słów z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego twoim zdaniem, to właśnie ty powinieneś zostać wybrany do Klubu Wina Aldi?”

odpowiedź na pytanie „Jakie jest twoje ulubione wino z Aldi i dlaczego?”

Na zgłoszenia sieć supermarketów czeka do 4 marca. Do Aldi Wine Club ma szansę dołączyć 30 osób.

Jak poprawnie przetestować wino?

Aby nieco ułatwić przyszłym testerom zadanie, Sam Caporn ekspertka ds. win Aldi podzieliła się kilkoma wskazówkami.

Przyjrzyj się dobrze. Kolor wina zdradza kluczowe rzeczy. Głęboka czerwień sugeruje młodość i pełnie smaku. Wina o bledszym kolorze wyróżniają się lekkością.

Ekspert radzi, aby nalać niewielką ilość wina i kręcić kieliszkiem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Zapewni to intensywniejszy aromat.

Teraz czas na zmysł węchu. Chcąc poczuć zapach wina, według specjalistki należy brać krótkie, szybkie wdechy.

Czas na degustację. To chwila, w której należy się zrelaksować i posmakować wina.

Źrodło: Antyradio/Joe.co.uk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!