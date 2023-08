Znamy letnie hity Spotify! Tego słuchają Polacy

Spotify postanowiło podzielić się informacją na temat tego, co generalnie najbardziej interesowało ludzi w ostatnim czasie. W naszym kraju dominuje taki trend, że po prostu lubimy słuchać lokalnych artystów. Można to było zauważyć w wynikach sprzedaży albumów w 2023 roku, ale podobnie jest i w zestawieniu od Spotify.

W Polsce aż 16 z 20 najczęściej odtwarzanych piosenek tego lata na Spotify, zalicza się właśnie do kategorii polskich utworów! Na pierwszym miejscu dominuje „5 INFLUENCEREK” Zeamsone, a na wciąż bardzo dobrym miejscu drugim jest „Taxi” w wykonaniu Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash. Kto zajmuje trzecie miejsce? Będzie to Męskie Granie Orkiestra 2023 (feat. Igo, Mrozu and Vito Bambino) i ich „Supermoce”.

Co podoba się Polakom na Spotify?

Bardziej energetyczne i taneczne utwory z pewnością są pozytywnie postrzegane, bo chętnie sięgamy m.in. po „Substitution (feat. Julian Perretta)” energetycznego trio Julian Perretta, Kungs, Purple Disco Machine, a także po „Forget You” w wykonaniu duetu FAST BOY, Topic. Warto mieć na uwadze także fakt, iż ranking wyraźnie sugeruje pozytywny odbiór polskiego rapu, który wciąż nie traci na popularności wśród słuchaczy.

W wakacyjny nastrój wprawiały również hity White’a 2115 – „RiRi” oraz „California”. W informacji prasowej można znaleźć wzmiankę o tym, że te dwa numery znalazły się w zestawieniu top 20 hitów lata Spotify zarówno w ubiegłorocznym, jak i mijającym sezonie.

Na szczycie globalnej listy znajdziemy Eslabon Armado i Peso Pluma z wielkim hitem „Ella Baila Sola”. Trochę niżej jest „WHERE SHE GOES” Bad Bunniego, a później natkniemy się na „Seven (feat. Latto)” Jung Kook and Latto, zamykając pierwszą trójkę światowego zestawienia.

To dobry moment na przypomnienie o początkach Spotify. Ojcem tej niezwykle popularnej platformy streamingowej jest Daniel Ek, a wszystko zaczęło się w okolicach 2006 roku. Mówi się, że sama nazwa jest połączeniem angielskich słów „spot” oraz „identify”. Mamy zatem „znajdź” i „zidentyfikuj”, co ma sens gdy chodzi o szukanie nowych muzycznych brzmień. Mimo tego zgrabnego wyjaśnienia, podobno twórcy źle się usłyszeli, gdy wykrzykiwali do siebie propozycje na nazwy z sąsiadujących ze sobą pomieszczeń i mniej więcej tak udało się dojść do słowa „Spotify”. Ostatecznie nie ma to aż takiego znaczenia, bo pewne jest przede wszystkim to, że Spotify udało się zdobyć naprawdę dużą popularność.

