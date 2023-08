Znamy wyniki sprzedaży albumów w 2023! W top 10 aż dwie rockowe pozycje

Sprzedaż cyfrowa ma się bardzo dobrze i w gruncie rzeczy stanowi ponad 80% polskiego rynku. Warto zaznaczyć, że streaming nieustannie umacnia swoją pozycję. Na liście OLiS – albumy w streamie, skupiającej się na wynikach albumów w streamingu, aż pierwszych 9 miejsc zestawienia przypadło polskim artystom.

Na pierwszym miejscu znalazł się Dawid Podsiadło z albumem "Lata dwudzieste". Następnie Kuban z płytą "spokój" zajmuje drugie miejsce. Na trzeciej pozycji uplasowało się wydawnictwo club2020, na którym zaprezentowały się największe gwiazdy wytwórni 2020. Informacja prasowa zawiera wzmiankę o tym, iż w top 100 łącznie 66 pozycji należy do polskich twórców.

Sprzedaż fizyczna, a także Depeche Mode i Metallica

Jeżeli natomiast chodzi o sprzedaż fizyczną, to jej wielkość jest podobna do tego, co miało miejsce w ubiegłym roku, a więc przy wzroście o 0,8% przekroczyła 59 mln zł. Płyty CD mają spadek w stosunku do roku ubiegłego o 7,5%. W ramach ciekawostki można jeszcze podkreślić, że płyty winylowe stanowią 8% rynku sprzedaży muzyki, a w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku osiągnęły sprzedaż na poziomie 23,9 mln zł, co stanowi wzrost o 16,9%. Jeśli skupimy się na liście przedstawiającej sprzedaż tradycyjnych nośników fizycznych, wtedy też będzie można zauważyć znany trend w postaci dużej popularności krajowych artystów.

OLiS – albumy fizycznie otwiera Kuban, drugie miejsce przypadło formacji Polska Wersja, a na pozycji trzeciej z solowym albumem "Mały Książę" debiutuje Avi. Top 10 prezentuje się tak, że siedem albumów należy do polskich twórców, a w top 100 jest ich 63. Warto zwrócić uwagę, że popularnością cieszą się też rockowe brzmienia w postaci zespołów Metallica oraz Depeche Mode.

Przy okazji zaznaczamy, że w zestawieniu stu najpopularniejszych płyt OLiS – albumy, obejmującym zarówno sprzedaż cyfrową, jak i fizyczną, 69 pozycji należy do polskich twórców, przy czym w pierwszej dziesiątce tylko dwie oddane są artystom z zagranicy: miejsce 7. Depeche Mode "Memento Mori" oraz 9. Metallica "72 Seasons".

Co ciekawe, trochę inna sytuacja panuje w zestawieniu prezentującym najczęściej odtwarzane utwory w polskich stacjach radiowych – Oficjalnej Liście Airplay (OLiA) – gdzie istotną przewagę stanowią przede wszystkim produkcje zagraniczne. W związku z tym pierwsza dziesiątka zawiera tylko jednego polskiego twórcę. Na miejscu 7. uplasował się Dawid Podsiadło z singlem "mori". Tutaj łącznie w pierwszej setce tylko 32 pozycje zajmują krajowi artyści.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!