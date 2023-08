Andareda wraca po 12 latach! Jest ekscytujący teledysk

Delikatnie mówiąc, była to długa przerwa, lecz teraz możemy cieszyć się z faktu, iż jedna z najciekawszych polskich progresywnych grup wraca po 12 latach z nowym albumem.

„Eksperyment Człowiek”, nowy studyjny krążek Andaredy ukaże się 10 września 2023 roku. Zespół informuje, że będzie to najdojrzalsza, a zarazem najbardziej subtelna płyta w dorobku śląskiej grupy. Ponadto formacja ujawniła świeży teledysk, a klip można zobaczyć poniżej. Jeżeli natomiast chodzi o cały album, to można go już zamawiać.

„Eksperyment Człowiek” to powrót do samego początku

Z informacji prasowej wynika, że „Eksperyment Człowiek” to powrót do samego początku i próba zmierzenia się z przyczynami oraz celem naszego istnienia. Za wyjaśnienie tematu zabrał się Piotr Skałka, wokalista i autor tekstów Andaredy, który podkreślił, iż „można wierzyć, że jesteśmy przypadkowo powstałym zlepkiem aminokwasów, jednakże wielu z nas odczuwa potrzebę poszukiwania swojej genezy i celu swego istnienia”.

W tym wariancie trochę prowokacyjnie założyłem, że jesteśmy rodzajem eksperymentu, co z kolei prowadzi do poszukiwania autora i celu, jakiemu miał służyć. Czy eksperyment się powiódł? A może wymknął się spod kontroli i sam twórca nie jest zadowolony z efektu? Pewna siła powoduje potrzebę stawiania coraz to trudniejszych pytań w indywidualnych i zbiorowych poszukiwaniach swojego pochodzenia. Piotr Skałka

Następnie Skałka mówi, że chciał aby wokale zabrzmiały trochę tak jak u Ozzy’ego Osbourne’a. Ponadto w końcowej fazie utworu postawiono na „hipnotyczny trans, który zapewniły pasaże gitarowe Arka”. Podobno członkowie grupy mocno przeżyli ten utwór pod względem emocjonalnym, lecz na końcu wszyscy byli zachwyceni.

W ramach ciekawostki można dodać, że zespół rozpoczął prace nad nową muzyką już 6 lat temu i na przestrzeni tego czasu, członkowie grupy przeszli m.in. przez doświadczenie w formie pandemii, która w pewnym sensie sparaliżowała świat. Jest to czynnik, który skutecznie opóźnił premierę krążka.

