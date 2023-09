Maleńczuk ostro o Podsiadło i Dodzie. „Wydaje im się, że należą do elity”

Wszystko sprowadza się do tego, że dziennikarz Onetu zaczął zadawać całkiem ciekawe pytania i rozpoczął m.in. drążenie tematu pewnych stwierdzeń Maleńczuka z przeszłości. Zapytał o jego wypowiedź dotyczącą naszej egzystencji, a konkretniej mówiąc chodziło o stwierdzenie, iż „życie jest do d*py”. Zatem jakie w końcu jest to życie artysty w Polsce? Odpowiedź Macieja Maleńczuka jest mniej więcej taka, że naprawdę sporo zależy od tego, jakim się jest artystą.

Za przykład posłużył Dawid Podsiadło, który chyba ma dość wesoło, ponieważ robi show i „sprzedaje się lepiej niż Black Sabbath”, czego Maleńczuk do końca nie rozumie, lecz musi to uznać. Później wspomniał o tym, że jest jeszcze Doda, która „Płacze przed kamerą, zastanawiając się, dlaczego nie ma tego, co Podsiadło”. Wszystko to było zaledwie rozgrzewką, bo pozwoliło przejść do ciekawej i dla wielu być może dość mocnej opinii.

Zaskakująco szczera opinia: „Jesteśmy błaznami”

Maciej Maleńczuk nie ma obaw przed ewentualną krytyką naszego show-biznesu. Artysta powiedział:

Ktoś dał piosenkarzom, kabareciarzom, aktorom za duży mandat. Wydaje im się, że należą do elity. A tak naprawdę jesteśmy błaznami, którzy mają tę elitę zabawiać. Maciej Maleńczuk

To ciekawa opinia, która może sugerować, że niektórzy ludzie wręcz przeceniają swoją rolę w społeczeństwie. Zgodnie z tym poglądem, sama iluzja bycia elitą może sprawiać, iż ciężko dostrzec znacznie mniej pozytywną rzeczywistość, która jest na swój sposób zamaskowana. Maciej Maleńczuk wspomniał również o artystach, którzy tak naprawdę udzielają się politycznie, lecz „boją się stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. Chcą się prześlizgnąć, żeby robić swoje i zarabiać pieniądze”.

Później muzyk dodał, że w jego odczuciu brakuje trochę odważniejszych ludzi, a przy tym również takich, którzy mają dość szerokie horyzonty. W dalszej części wywiadu dla Onetu wspomniał również, iż nie raz kusiło go, żeby wystartować w wyborach, ale to nie są warunki dla niego, gdyż jest „za dużo chamstwa”. W jego ocenie dla kraju byłoby lepiej, gdyby rządzili ludzie mający swoje biznesy, pozycję społeczną… dosłownie tacy, którzy za swoją pracę polityczną nie pobieraliby wypłat. Legendarny muzyk jest znany z ciekawych wypowiedzi, a jakiś czas wspominaliśmy o tym, że Maciej Maleńczuk pali od czterdziestu lat, więc legalizacja nie jest mu potrzebna.

