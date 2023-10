Madonna nadepnęła katolikom na odcisk? Ten strój wywołał kontrowersje

Madonna podpadła katolikom? Niestety, ale media donoszą, iż wielu z wierzących fanów jest rozgniewanych. O co chodzi? Problemem okazała się bluza z wizerunkiem papieża Franciszka.

Nie jest tajemnicą, że Madonna lubi szokować. Jak donoszą media z całego świata, tym razem niektórzy katolicy są rozgniewani nietypowym ubiorem artystki. Strona o nazwie Page Six informuje, że gwiazda muzyki miała na sobie bluzę z naniesionym wizerunkiem samego papieża! To nie koniec, ponieważ Franciszek ma dorobione jakby płomienne skrzydła.

Nawet pod wpisem zagranicznego serwisu informacyjnego, można się doszukać negatywnej odpowiedzi, ponieważ jeden z użytkowników napisał: „Tak. Wybierz inną dużą religię do wyśmiewania i zobacz co się stanie. Wątpię, że by się ośmieliła”.

W sieci zrobiło się o tym głośno, lecz ciekawe jest to, iż słychać nie tylko głosy krytyki. Bez problemu można znaleźć wpisy pełne podziwu i fascynacji. Spore grono internautów przyznaje, że taka bluza jest po prostu fajna i wygląda naprawdę dobrze. Jeden z użytkowników X (wcześniej Twitter) pokazał te zdjęcia i wstawił emotkę z sercem. Niżej widać komentujących, którzy otwarcie zaznaczają, że im się to podoba. Zatem jak to często bywa, głosy są podzielone.

Madonna zawsze lubiła szokować

Nowe zdjęcia na Instagramie były powodem do tego, żeby przypomnieć o innych ciekawostkach związanych z Madonną.

Niektórzy nadal żyją faktem, iż wiele lat temu odbył się koncert, w trakcie którego miało miejsce nietypowe show. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że Madonna pojawiła się na krzyżu, a potem zaczęła śpiewać.

Na koniec przypominamy, że kontrowersje mogą być sposobem na lepszą promocję i pozyskiwanie klientów. Przykładem może być restauracja, która chciała się jakoś wyróżnić.

