Måneskin otwiera nowy rozdział. Premiera na antenie Antyradia!

Måneskin szykuje się do kolejnej trasy, a jakby tego było mało, nadszedł czas na elektryzujący singiel „HONEY (ARE U COMING?)”! Fani ich muzyki powinni być zadowoleni, ponieważ zyskają okazję do tego, by usłyszeć singiel na żywo podczas wyczekiwanej trasy koncertowej RUSH! World Tour – początek już w ten weekend. Okazja trafi się również podczas występu na żywo na gali MTV VMA. To będzie niezapomniany wieczór – Måneskin nominowany jest w kategorii Najlepszy rock („The Loneliest”). Ponadto dzisiaj na antenie Antyradia usłyszycie najnowszy singiel.

Måneskin podbija świat

Osoby zainteresowane większa porcją informacji ucieszy fakt, że w informacji prasowej basistka zespołu, Victoria De Angelis, wyjaśnia.

Napisaliśmy tę piosenkę zaraz po trasie, wciąż nosiła nas energia po wszystkich podróżach. Powstała między Londynem a Los Angeles. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów i uważamy, że to coś zupełnie nowego. Victoria De Angelis

Z kolei Damiano David rozwinął temat jeszcze bardziej.

To historia kogoś, kto nie ma płci, niczego innego; to Ty decydujesz, kim jest. Znajdź kogoś innego, a zobaczy w oczach tej osoby smutek oraz to, jak bardzo czuje się nie na miejscu – to zaproszenie jednej osoby dla drugiej, aby dołączyła do niej w tej nowej przygodzie. Nie wiedzą, co tak naprawdę ich czeka, ale po prostu cieszą się wyprawą. Damiano David

Album „RUSH!” był fenomenalnym sukcesem, a zespół Måneskin zakończył światową trasę koncertową Loud Kids World Tour, obejmującą 5 specjalnych występów na stadionie we Włoszech oraz udany debiut na kultowych festiwalach Glastonbury i Primavera. Co niezwykle ważne, 12 maja Måneskin wystąpił dla polskich fanów na Torwarze.

W USA również odniesiono sporo sukcesów, ponieważ Måneskin sprzedał tam 100 tys. biletów na 25 koncertów. Niebawem odbędzie się przełomowy występ na nowojorskiej arenie Madison Square Garden. Miejsce będzie miał także powrót do Ameryki Południowej, gdzie tym razem grupa odwiedzi Argentynę, Brazylię, Chile i Kolumbię. W planach są jeszcze koncerty w Japonii i w Australii. Europa także jest na długiej liście przystanków. Sama trasa RUSH! World Tour promuje wydany w styczniu album „RUSH!”. Warto dodać, że dzięki surowemu, energetycznemu brzmieniu Måneskin przywrócił rock’n’rolla na szczyty światowych list przebojów.

