Maneskin zawiesza działalność. To już koniec włoskiego zespołu?

Fani mają powody do zmartwień? A może sytuacja wcale nie jest aż taka dramatyczna? Jedno jest pewne: artyści z Maneskin nie boją się nowych rozdziałów w życiu.

Niedawno pisaliśmy, że Maneskin otwiera nowy rozdział, a przy okazji zaznaczaliśmy, że album „RUSH!” podbija listy przebojów. Fani ich muzyki mieli sporo powodów do zadowolenia, lecz teraz nadszedł już czas na wieści o całkowicie innym wydźwięku. Czy jest się o co martwić? W Jakich barwach maluje się przyszłość tych utalentowanych artystów?

Co się dzieje z Maneskin?

W ostatnim czasie dużo emocji wywołał fakt, że Maneskin skręciło w niespodziewanym kierunku. Konkretniej mówiąc chodzi o to, iż członkowie grupy planują swoje solowe projekty i chcą się oddać ich realizacje, a to z kolei ma realny wpływ na zespół.

Maneskin ma w swych szeregach niezwykle utalentowanych i ambitnych ludzi, którzy w dodatku są młodzi oraz mają sporo ciekawych pomysłów. Trudno się zatem dziwić, że teraz świat obiegają wieści o ich dodatkowych projektach. Victoria De Angelis bardzo poważnie traktuje możliwość zajęcia się pracą jako DJ i podobno ma już około 180 zabukowanych występów! Brzmi imponująco i wygląda na to, że gdyby chciała, to faktycznie mogłaby żyć tylko z tego. Z kolei Damiano David skupia się na tworzeniu solowego albumu.

Oczywiście to normalne, że artyści interesują się dodatkowymi opcjami. W przypadku Maneskin poskutkowało to m.in. tym, że w 2024 roku grupa przerwie swoje działanie. Sprawa wygląda tak, iż Maneskin ma zabukowanych kilka występów w najbliższe lato, lecz w planach nie ma rozpoczynania nowych tras lub wydawania nowych piosenek. Mimo tego, trzeba podkreślić, że to tylko zmniejszenie tempa i czasowa przerwa, bo raczej nie chodzi tu o całkowite zakończenie działalności.

Na koniec przypominamy, że w świecie filmów też się sporo dzieje. „The Marvels” nawet się nie zwróciło, a podane liczby szokują!

Źródło: Antyradio/Chi

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!