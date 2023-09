Metallica wprowadza na rynek… lody! Zachwycają nie tylko kształtem

Niemal każda sławna osoba czy zespół podejmują różne współprace, w wyniku czego wypuszczają na rynek produkty sygnowane znanymi nazwiskami, czy nazwą zespołu. Gwiazdy chętnie inwestują także w restauracje czy produkty alkoholowe. Nie brakuje też współprac z innymi markami. Również Metallica postanowiła nie ograniczać się tylko do muzyki i skusić swoich fanów… lodami.

Metallica wprowadza na rynek własne lody

Metallica ma fanów na całym świecie. Legendarny zespół ma się dobrze, koncertuje, zapełnia stadiony, a także podejmuje współprace z innymi markami. Teraz grupa postanowiła wypuścić na rynek własne lody. Jednak nie są to zwykłe słodkie przekąski, a lody, które oprócz oryginalnego wyglądu i z pewnością świetnego smaku, dodatkowo pomagają. Fundacja zespołu „All Within My Hands Foundation” połączyła siły ze znanym na świecie producentem lodów Enlightened. Marka znana jest z produkcji niskokalorycznych produktów. Już teraz wiadomo, że jeden lód od metalowej formacji będzie miał ok. 150 kcal. Dodatkowo produkt będzie bezglutenowy.

Możliwość skosztowania lodów będą mieli również fani, którzy na co dzień bardzo dbają o linię. Waniliowe lody oblane polewą z ciemnej czekolady zaciekawią swoim kształtem. Lody przypominają ESP Truckster, czyli jedną z gitar Jamesa Hetfielda.

To jednak nie koniec ciekawostek. Lody nie tylko oryginalnie się prezentują, ale także pomagają. Część zysków ze sprzedaży produktów zostanie przekazana na rzecz fundacji „All Within My Hands”, która została założona przez członków zespołu w celu walki z głodem na świecie.

Cieszymy się, że możemy współpracować z fundacją „All Within My hands” i tworzyć produkty, które nie tylko przynoszą radość kubkom smakowym, ale także pomagają pozytywnie wpływać na życie osób borykających się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. To misja, którą wspieramy w historii naszej firmy. Delektując się tym pysznym przysmakiem, konsumenci mogą dołączyć do nas w celu dokonywania zmian. - mówił dyrektor generalny Enlightened, Michael Shoretz.

Póki co lody dostępne będą jedynie na rynku amerykańskim.

