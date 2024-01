Michael Bolton podzielił się wstrząsającą informacją na Instagramie. Ku zdziwieniu wielu fanów, artysta musiał przejść nagłą operację mózgu. Jak sam tłumaczy, przez następnych kilka miesięcy będzie potrzebował czasu, który przeznaczy na odbudowanie swych sił. To z kolei wiąże się z koniecznością przerwy od występów.

Michael Bolton przeszedł ciężkie chwile

Problemy zdrowotne nie są czymś, co można lekceważyć. Michael Bolton to legendarny amerykański wokalista, który w przyszłym miesiącu skończy 71 lat, a niedawno poinformował, iż wykryto u niego guza mózgu, w związku z czym lekarze błyskawicznie skierowali go na operację, którą na szczęście można uznać za pełen sukces.

Michael Bolton z bólem serca podjął decyzję o zawieszeniu trasy koncertowej, gdyż rozczarowanie fanów jest rzeczą, której większość artystów próbuje unikać. Oczywiście nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że wracanie do zdrowia w gronie najbliższych jest w tej chwili najważniejsze. Bolton sprzedał grubo ponad 70 mln płyt i jest znany z takich przebojów, jak chociażby „When a Man Loves a Woman” i „How Am I Supposed To Live Without You”. Fani z całego świata niewątpliwie trzymają teraz kciuki za Boltona.

Źródło: Antyradio/@michaelbolton/Instagram

