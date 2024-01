Premiera płyty Bring Me The Horizon kolejny raz przełożona. Oli komentuje

Fani, którzy czekają na krążek Bring Me The Horizon muszą wykazać się wielką cierpliwością. Kolejny raz premiera albumu została przesunięta. Oli Sykes zabrał głos i obiecał coś fanom.

Jakiś czas temu do sieci trafił kolejny singiel promujący najnowszy album zespołu Bring Me The Horizon. Z racji tego, fani zaczęli zacierać ręce i wyczekiwać premiery płyty. Niestety z tym są pewne problemy. Kolejny raz zespół przesuwa premierę. Jak tym razem się wytłumaczyli?

Bring Me The Horizon kolejny raz przesuwa premierę płyty

Pod koniec sierpnia 2023 roku wokalista grupy zapowiedział, że premiera płyty zostaje przełożona. Krążek „Post Human: NeX Gen” miał mieć swoją premierę 15 września. Za pomocą Instagrama muzyk podziękował fanom za cierpliwość i przeprosił. Dodatkowo zapewnił, że płyta wkrótce ujrzy światło dzienne. Kilka miesięcy później pojawiła się informacja o kolejnej dacie. Do sieci trafił kolejny singiel, i zapowiedziano premierę na 12 stycznia 2024 roku. Niestety znów fani muszą wykazać się cierpliwością, bowiem zespół kolejny raz przekłada premierę płyty. Tym razem jednak nie tylko zmienia termin, ale także obiecuje kiedy to nastąpi. A jak wiadomo, obietnica dana fanom jest święta, więc mocno wierzymy, że jest to ostateczny termin. Muzyk do premiery krążka odniósł się na Instagramie.

Post human pojawi się latem tego roku, obiecuję. Chcę, żebyście dostali więcej utworów, których nie znacie niż piosenek, które macie na płycie, a ostatnio to była niezła jazda. Dziękuję, że zostaliście z nami. Kochamy cię – brzmiał fragment postu na Instagramie.

Bring Me The Horizon będzie jedną z gwiazd na Mystic Festival, który będzie trwał od 5 do 8 czerwca 2024 w Gdańsku.

Źródło: Antyradio/Instagram

