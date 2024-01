Deep Purple miał nazywać się inaczej. Muzycy byli wściekli

Historia Deep Purple jest bardzo ciekawa, o czym mieliśmy już okazję wspominać. Wcześniej pisaliśmy m.in. o tym, że zespół Roundabout powstał z inicjatywy perkusisty Chrisa Curtisa oraz biznesmena Tony’ego Edwardsa. Podobno Curtisowi marzyła się supergrupa z często zmieniającymi się muzykami, niczym na karuzeli, co miało związek z nazwą Roundabout. W sieci można nawet znaleźć wzmianki o tym, że Chris Curtis zaczął wpadać na coraz dziwniejsze pomysły i wyobrażał sobie np. granie koncertów na karuzeli. Ostatecznie doszło do usunięcia Curtisa z Roundabout. Warto dodać, że potem jeszcze w roli basisty zatrudniono Nicka Simpera.

Deep Purple!

Podobno muzycy twierdzili nawet, że nie ma mowy, by nazywali się Roundabout. Jak donosi m.in. Teraz Muzyka, to właśnie z byłym basistą, Nickiem Simperem, przeprowadzono ciekawy wywiad, w którym artysta miał wspomnieć, że gdy znaleźli odpowiedniego agenta i doszło do zorganizowania krótkiej trasy w Danii, a na plakatach zapowiedziano ich jako Roundabout, doszło do kluczowej chwili.

Gdy na promie do Danii Ritchie i ja udzielaliśmy wywiadu, zagadnięci o nazwę zespołu spojrzeliśmy na siebie i po chwili milczenia obaj wykrzyknęliśmy Deep Purple!

Reasumując, pierwotnie Deep Purple było związane z nazwą Roundabout, czyli w tłumaczeniu karuzela, ale w końcu grupa zdecydowała się właśnie na Deep Purple, chociaż jak wspominał to Simper:

Każdy znał piosenkę „Deep Purple” i było to absolutne przeciwieństwo tego, co chcieliśmy robić. Uważaliśmy, że nazwa Deep Purple da ludziom obraz zespołu całkowicie rozmijający się z prawdą.

Ostatecznie jednak nie chcieli funkcjonować pod Roundabout i dość spontanicznie uznali, że Deep Purple jednak będzie lepszym wyborem, co miał przypieczętować wywiad, w którym akurat padło pytanie o nazwę.

Na koniec przypominamy, że TSA MNKWL imponuje nowym teledyskiem, a May i Iommi łączą siły!

Źródło: Antyradio/Teraz Muzyka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!