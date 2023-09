Mick Jagger nie odda swoim dzieciom fortuny. Nie potrzebują 500 mln!

Mick Jagger poinformował, że nie myśli o tym, aby przekazywać swym dzieciom praw autorskich o wartości ok. 500 milionów dolarów. W jego odczuciu nie jest to potrzebne do komfortowego życia.

Każdy kto jest dzieckiem słynnego artysty, będzie miał gwarantowane życie milionera? Niekoniecznie! Oczywiście jest to niewątpliwe ułatwienie w codziennej egzystencji, lecz bogaci rodzice czasem nie chcą oddawać całego majątku swemu potomstwu. Doskonałym przykładem będzie Mick Jagger, który jest ojcem ośmiorga dzieci i w niedawnym wywiadzie dla Wall Street Journal podkreślił, iż nie planuje zostawiać im setek milionów dolarów.

Dziennikarz skorzystał z okazji do podpytania o ewentualne zamiary sprzedaży praw do katalogu utworów z jego udziałem. Co ciekawe, Mick Jagger odparł, że nie jest zainteresowany sprzedażą, lecz przy okazji podkreślił, iż w pełni rozumie ogromną wartość tych praw, a jakby tego było mało, nie wydaje mu się, aby te pieniądze były potrzebne jego dzieciom.

Dzieci nie potrzebują 500 mln dolarów do tego, aby żyć na poziomie. No błagam. Mick Jagger

Mick Jagger myśli o zrobieniu czegoś dobrego

80-letni gwiazdor zaznaczył jeszcze, że być może czasem warto zrobić coś dobrego dla świata. Wspomniał, iż wcale nie wyklucza wsparcia jakiejś organizacji charytatywnej. Jagger powiedział jeszcze, że rozumie jak wiele oferuje dzisiejsza technologia i ma świadomość, iż nawet po jego śmierci biznes może się dalej kręcić. Nawiązywał do wydawania odświeżonych zbiorów muzyki oraz sięgania do utworów, które nie trafiły na rynek.

Warto przypomnieć również o tym, że kwestie praw autorskich czasem bywają nieprzyjemnie skomplikowane. Utwory The Rolling Stones wydane przed 1970 rokiem, nie miały szczególnie korzystnych kontraktów, a Jagger przypomina, że kiedyś nie było tak łatwego dostępu do specjalistów, którzy profesjonalnie doradzali w takich kwestiach. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet teraz dochodzi do podobnych sytuacji tego typu. Jednym z głośniejszych przykładów są problemy Taylor Swift, którą pozbawiono praw do jej własnych utworów.

