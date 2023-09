Mick Jagger się otworzył. Szczera opinia o streamingu i nowej płycie

Mick Jagger jest osobą, która tworzy muzykę, żyje muzyką, a także śledzi całą branżę od ostatnich 60 lat. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na to, co ma do powiedzenia choćby na temat zmieniających się trendów oraz ich wpływu na konsumentów, a także muzyków.

W jednym z ostatnich wywiadów, Mick Jagger został skierowany na tematy stopniowej ewolucji czasów i technologii. Warto zauważyć, że nie wszyscy artyści lubią duże zmiany i rewolucje, jak chociażby streaming! Nawet zwykli konsumenci czasem odczuwają bardzo silną niechęć do porzucenia tzw. nośników fizycznych, czyli tradycyjnych kaset, płyt CD i płyt winylowych. Co zatem myśli o tym wszystkim słynny Mick Jagger, który obserwował te zmiany na przestrzeni 60 lat?

Współzałożyciel i lider rockowego zespołu The Rolling Stones zachował bardzo otwarty umysł na tego typu kwestie i zaznaczył, że jego zdaniem po prostu trzeba wiedzieć, jak działają pewne rzeczy. Jagger zaznacza, iż zrozumienie współczesnego świata ma ogromne znaczenie nie tylko w branży muzycznej, bo nawet jazda samochodem uległa wielkim zmianom w przeciągu ostatnich dekad, jako że technologia ma wpływ na niemal wszystkie obszary życia. Właśnie dlatego Mick Jagger chętnie zaznaczył, że muzyka nigdy nie stała w miejscu. Przykładem jest nawet to, że lata temu sprzedawano przede wszystkim single, a popularność albumów nadeszła dopiero z czasem. Potem wspomniał o rewolucji z nośnikami płyt CD i czasach, gdy każdy chciał zastąpić nimi swoje płyty winolwe. Co ciekawe, teraz powraca moda na winyl.

Kolejnym krokiem milowym jest streaming, bo ludzie wszystkich generacji uzyskali niewyobrażalnie łatwy dostęp do dowolnej muzyki. Jagger zawędrował myślami do przeszłości i wyjaśnił, że jeśli chciał posłuchać starego zespołu z 1955 roku, to wcale nie było to takie łatwe… musiał wykazać się cierpliwością, składać zamówienia, pogodzić się z wizytami na poczcie lub poszukiwaniami wyspecjalizowanych sklepów. Bywało trudno nawet przy dużych zasobach finansowych, więc to nie to samo, co teraz, kiedy wszystko jest dostępne w ułamku chwili. Oczywiście powszechna dostępność może oznaczać utratę tych bardziej specyficznych „zalet”, czyli rozkoszowania się przechwałkami typu: Mnie się udało zdobyć trudno dostępny album, a ty go nie masz.

Mick Jagger o aktualnym brzmieniu Stonesów

Mick Jagger skomentował nie tylko zmiany w przemyśle muzycznym. Podczas interesującego wywiadu, gwiazdor odniósł się także do nowej płyty „Hackney Diamonds” i udzielił informacji, czy można tu oczekiwać wyraźnej dawki brzmienia retro.

Jagger podkreślił, że fani czekający na „Hackney Diamonds” prawdopodobnie będą mogli odczuć, iż jest tu nawiązanie do korzeni grupy, ale… bardzo ważne było również uzyskanie nowoczesnego brzmienia. To odrobinę trudne do opisania, lecz wszystko sprowadza się do tego, że na rynek powinien trafić taki produkt, który ewidentnie brzmi jak stare dobre The Rolling Stones, lecz nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, iż nagrano to w dzisiejszych czasach, ponieważ będzie to odczuwalne. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy także o fakcie, iż na nowej płycie The Rolling Stones pojawi się plejada gwiazd.

