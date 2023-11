Muzycy z Opeth dokonali niemożliwego. Odkopali to zaginione nagranie

Fredrik Odefjärd pomógł stworzyć teledysk zrobiony na potrzeby „Windowpane”, ale wychodzi na to, że zaginiony skarb najpierw należało „odkopać”!

Jest to niewątpliwie wyjątkowy materiał wideo, lecz sytuacja wygląda mniej więcej tak, że najpierw ktoś musiał to specjalnie odkopać. Teraz wszystko się idealnie zazębia, ponieważ znalezisko przyda się w promocji wydarzenia, jakim jest wznowienie płyty „Damnation”.

Opeth udostępnia coś wyjątkowego

Fani dobrej muzyki mają powody do radości, a wszystko dlatego, że zespół Opeth wrzucił do sieci nagranie, które było niemal zaginione. Na szczęście teraz wystarczy dostęp do internetu i można nacieszyć oczy klimatycznym teledyskiem.

Oglądaj

Ten utwór jest efektem pracy nad siódmym studyjnym albumem zespołu, który najpierw ukazał się w 2003 roku, lecz teraz warto zaznaczyć, iż niebawem wydarzy się coś niezwykłego. Chodzi oczywiście o to, że 15 grudnia dojdzie do ponownego wydania na winylu, co ma związek z 20-leciem premiery.

Na pewno jest to powód do radości dla wszystkich fanów Opeth, lecz skorzystają z tego również fani muzyki na winylach i wszyscy ci, którzy będą zwyczajnie zaciekawieni tym wznowionym wydaniem. Zespół wyjaśniał, że teledysk doczekał się zdigitalizowania z oryginalnej taśmy, która była wysyłana do MTV jeszcze w 2003 roku. Nie jest zatem przesadą stwierdzenie, że aktualnie należało odnaleźć coś, co było bliskie miana „zaginionego artefaktu”.

Na koniec przypominamy, że pewien tiktoker postanowił nauczyć Tajkę polskiego! Ponadto lista najpiękniejszych posłów i posłanek ma kilka zadziwiających pozycji, a słynny youtuber ocenił tegoroczny Burger Drwala: „trochę taką sztuczyzną wieje”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!